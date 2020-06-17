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Польша запретила авиарейсы из Украины: когда снимут ограничения

17 июня, 15:33

Денис Беспалов Денис Беспалов

Авиакомпаниям пришлось отменить рейсы, которые еще вчера они планировали выполнять

Польша, которая уже открыла внутренние границы в Шенгенской зоне, 16 июня ограничила международное воздушное сообщение в стране, из-за чего рейсы из Украины оказались под запретом. Это предусмотрено распоряжением №1050. Оно вступило в силу 17 июня и будет действовать до 30 июня, сообщает avianews.com.

Запрет распространяется на рейсы из всех стран за исключением членов ЕС, Швейцарии, Норвегии, Исландии. Отдельно указано, что также запрещены рейсы из Великобритании и входящих в ЕС Швеции и Португалии.

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17 июня Wizz Air отменил рейсы из Киева в Варшаву и Краков, которые еще вчера рассчитывал выполнять. Ryanair закрыл продажи билетов на маршрут Киев-Краков, который планировал возобновить в июне.

Пассажирам перед бронированием билетов следует учитывать возможность отмены рейсов из-за решения властей, а также возможный отказ в допуске на борт самолета из-за ограничений стран на въезд иностранцев.

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Напомним, Еврокомиссия 11 июня приняла механизм, который регулирует допуск на территорию стран ЕС и Шенгенской зоны граждан третьих государств. Запрет на туристические поездки иностранцев, который должен был завершиться 15 июня, продлен до 30 июня.

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Отметим, в ЕС запущен сайт, который отслеживает открытие границ.

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Польша Украина авиарейсы авиасообщение

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