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Польша открыла авиасообщение с Украиной: какие рейсы уже летают

1 июля, 11:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Запрет на полеты в Польшу теперь не касается стран ЕС, а также Украины и еще шести государств

Польша с 1 июля возобновила авиасообщение, разрешив самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест. Возобновление воздушного сообщения с Украиной позволил Совет министров Польши 30 июня.

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Теперь запрет на полеты в Польшу не касается стран ЕС (кроме Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Распоряжение будет действовать до 14 июля, а потом список стран обновлят.

Так, лоукостер Wizz Air утром 1 июля уже отправил в рейс из Варшавы самолет Airbus A320, который прибыл в аэропорт "Киев" в 9:39, передает "Укринформ". Кроме того, в аэропорту "Киев" приземлились самолеты Wizz Air из Вроцлава и Кракова.

Также на днях польская авиакомпания LOT объявила о возобновлении полетов в Европе, в том числе в Украину. Рейсы будут осуществляться в три украинских города – Киев, Львов и Одессу. Точную дату начала полетов компания пока не сообщает.

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Напомним, регулярное авиасообщение между Польшей и Украиной прекратилось с середины марта из-за карантинных ограничений.

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Как известно, страны мира постепенно ослабляют действие карантина и пытаются наладить авиасообщение. Однако доступ во многие страны по-прежнему ограничен. Ранее Государственное агентство развития туризма объяснило, какие страны сейчас готовы принимать украинцев и что нужно для поездки.

Также смотрите видео о летнем отдыхе во время карантина:

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Польша полеты рейсы Украина авиа Wizz Air авиасообщение аэропорт Киев лоукостер

Источник: Сегодня

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