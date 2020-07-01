Польша открыла авиасообщение с Украиной: какие рейсы уже летают

Запрет на полеты в Польшу теперь не касается стран ЕС, а также Украины и еще шести государств

Польша с 1 июля возобновила авиасообщение, разрешив самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест. Возобновление воздушного сообщения с Украиной позволил Совет министров Польши 30 июня.

Реклама

Теперь запрет на полеты в Польшу не касается стран ЕС (кроме Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Распоряжение будет действовать до 14 июля, а потом список стран обновлят.

Так, лоукостер Wizz Air утром 1 июля уже отправил в рейс из Варшавы самолет Airbus A320, который прибыл в аэропорт "Киев" в 9:39, передает "Укринформ". Кроме того, в аэропорту "Киев" приземлились самолеты Wizz Air из Вроцлава и Кракова.

Также на днях польская авиакомпания LOT объявила о возобновлении полетов в Европе, в том числе в Украину. Рейсы будут осуществляться в три украинских города – Киев, Львов и Одессу. Точную дату начала полетов компания пока не сообщает.

В тренде В Украине резко вырастет безработица: эксперт озвучил мрачный прогноз

Напомним, регулярное авиасообщение между Польшей и Украиной прекратилось с середины марта из-за карантинных ограничений.

Реклама

Как известно, страны мира постепенно ослабляют действие карантина и пытаются наладить авиасообщение. Однако доступ во многие страны по-прежнему ограничен. Ранее Государственное агентство развития туризма объяснило, какие страны сейчас готовы принимать украинцев и что нужно для поездки.

Также смотрите видео о летнем отдыхе во время карантина:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама