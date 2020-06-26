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Польская авиакомпания начнет летать в три украинских города

26 июня, 13:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Авиаперевозчик постепенно восстанавливает маршрутную сеть после жесткого карантина

Польская авиакомпания LOT объявила о возобновлении полетов по Европе. Решение было принято после того, как Польша объявила, что с 1 июля позволит самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест. Об этом сообщает "Польское радио".

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В частности, LOT в июле планирует возобновить рейсы в три украинских города – Киев, Львов и Одессу. Точную дату компания пока не сообщает.

А вот с 15 июля польский перевозчик начнет летать в Германию, Францию, Испанию, Данию, Швейцарию, Хорватию, Словению, Эстонию и Латвию. Перевозчик также планирует запустить регулярные сообщения с Великобританией. Сеть сообщений, восстановленных авиакомпанией до конца августа, охватит почти 70 направлений.

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Напомним, Польша прекратила пассажирские авиаперевозки в середине марта из-за распространения коронавируса. Первые после этого пассажирские рейсы на внутренних маршрутах LOT осуществляет с 1 июня.

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Как известно, страны мира постепенно ослабляют действие карантина и пытаются наладить авиасообщение. Однако доступ во многие страны по-прежнему ограничен. Ранее Государственное агентство развития туризма объяснило, какие страны сейчас готовы принимать украинцев, и что нужно для поездки.

Также смотрите видео о летнем отдыхе во время карантина:

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