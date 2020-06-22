Польская авиакомпания ввела новую услугу из-за пандемии COVID-19

Польская авиакомпания LOT, которая намерена с 1 июля летать в Киев и еще в 19 городов, ввела новый гибкий тариф Flex Plus, который позволяет бесплатно менять дату вылета и после оплаты сбора менять имя путешественника в бронировании, сообщил сайт avianews.

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Обновление тарифной сетки связано с ситуацией на рынке из-за пандемии COVID-19.

С 17 июня билеты по новому тарифу Flex Plus продаются во всех трех классах LOT: экономическом, премиум и бизнес.

При изменении даты вылета штраф не взимается, но пассажира могут попросить доплатить разницу тарифов, если новый билет стоит дороже старого.

Изменить имя путешественника в бронировании можно не менее чем за 48 часов до вылета при оплате фиксированного сбора 60 евро, однако все рейсы должны выполнятьcя LOT.

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Возврат билета по тарифу Flex Plus возможен во всех классах обслуживания после оплаты штрафа. На среднемагистральных рейсах он составляет 30 евро в экономе и 65 евро в бизнес-классе. На дальнемагистральных маршрутах плата в экономклассе находится на уровне 60 евро и в премиум и бизнес-классе составляет 100 евро.

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Билеты Flex Plus включают возможность бесплатного выбора места во всех классах за исключением экономического на дальнемагистральных маршрутах. Также авиакомпания позволила бесплатную отмену билета без оплаты сбора, если она произведена в течение 24 часов с момента покупки.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Польша с 1 июля, когда планируют открыть внешние границы ЕС с другими странами, позволит самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест.

Напомним, страны мира постепенно ослабляют действие карантина и пытаются наладить сообщение. Однако из-за того, что пандемия коронавируса развивалась в разные сроки и по различным сценариям, а также по причине отличия мер борьбы с ней, которые принимались властями государств, доступ во многие страны пока ограничен.

Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня. Но большинство стран Евросоюза пока оставили в силе ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов – смотрите в сюжете:

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