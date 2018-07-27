"Ползучая оккупация": Омелян объяснил, что происходит с украинскими портами в Азовском море

Сегодня, 11:43

Министерство инфраструктуры готовит ряд ответных мер, заверил глава ведомства


Ситуация с портами Азовского моря в связи с блокировкой Россией прохода через Крымский мост стала проблемой. Украинские власти намерены предпринимать контрмеры. Об этом в интервью сайту "Сегодня" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Это проблема, потому что там происходит ползучая оккупация РФ. Россия старается методом силового шантажа, прикрывая доступ коммерческим судам в акватории и к совершению торговых операций в Бердянске и Мариуполе, дестабилизировать весь регион", – рассказал министр.

Омелян подчеркнул, что украинские порты, тем не менее, все еще способны отправлять суда, однако растут риски простоя, который бьет по карманам судовладельцев.

"Они работают, но в нервном режиме, так как судовладельцы, отправляя свои суда для разгрузки или загрузки в украинских портах Мариуполя или Бердянска, всегда стоят перед риском простоя. Это час, несколько часов, сутки. И это не может никого радовать, потому что простой одного судна – это от 20 000 долларов в сутки, и это прямые потери судовладельца", – отметил министр.

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Омелян сообщил, что ведомство разрабатывает ряд контрмер, которые будут носить как зеркальный, так и асимметричный характер.

"И я уверен, что россияне пожалеют в очередной раз о своей инициативе", – заявил глава Мининфраструктуры.

Напомним, за последние несколько месяцев российские пограничники остановили десятки судов, идущих в украинские порты. Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству ВСУ принять меры в связи с незаконными остановками и проверками украинских и иностранных судов, идущих в порты Азовского моря.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" во второй части интервью с Владимиром Омеляном: "У меня есть проект моей жизни – это Hyperlooр".
азовское море, мининфраструктуры, Омелян, крымский мост

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Источник:

"Сегодня"

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