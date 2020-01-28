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Популярный в Украине лоукостер ввел автоматическую регистрацию на рейсы

28 января, 13:30

За услугу придется дополнительно заплатить при оформлении брони

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Венгерский лоукостер Wizz Air, который почти вдвое повысил цену на популярную услугу, ввел также автоматическую регистрации на рейс – Auto Check-In. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте авиакомпании.

Так, если добавить услугу Auto Check-In при бронировании билетов, пассажир будет автоматически зарегистрирован на рейс за 50 часов до вылета. Стоит новая услуга 1,5 евро с каждого пассажира.

Впрочем, остается в силе и бесплатная возможность зарегистрироваться на рейс онлайн. Сделать это можно за 30 дней до вылета на сайте авиакомпании для пассажиров, оплативших выбор мест, и за 48 часов до вылета для остальных. Онлайн-регистрация прекращается за три часа до вылета.

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Напомним, ранее другой работающий в Украине лоукостер Ryanair поднял стоимость приоритетной посадки до 6-12 евро.

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Кроме того, недавно украинская бюджетная авиакомпания SkyUp изменила правила перевозки багажа. Теперь суммарно размеры багажа не должны превышать 158 см, вес одной единицы должен составлять не более 23 кг. А нестандартный багаж, перевозимый в салоне, теперь не должен превышать 75 кг (ранее – 80 кг), а его размеры – 40 х 55 х 115 см. Стоит эта услуга при оформлении на сайте 40 евро, в аэропорту – 60 евро.

Новости "Сегодня" также разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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Источник: Сегодня

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