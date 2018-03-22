Порошенко дал добро на платные дороги в Украине

Решение о размере платы за проезд будет принимать правительство

Президент Петр Порошенко подписал закон, который разрешает передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации.

"Реализация закона будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии", – сообщает пресс-служба главы государства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Согласно закону, решения о передаче дорог в концессию будет принимать Кабмин. По решению правительства будут проводиться коцесионны конкурсы. Перед объявлением такого конкурса власти должны указать:

маршрут альтернативного бесплатного проезда;

предельный срок, на который предоставляется концессия;

предельный размер компенсаций концессионеру;

технические параметры автомобильной дороги;

базовые финансовые показатели предоставления дороги в концессию.

Кабмин определяет максимальный размер платы за разовый проезд по таким дорогам.

"Автомобильные дороги (их участки) относят к разряду платных лишь при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств по бесплатным автомобильным дорогам. Длина автомобильных дорог, которые обеспечивают альтернативный бесплатный проезд транспортных средств, не должна превышать более чем в два раза длину платной автомобильной дороги", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в декабре минувшего года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что старт работ по строительству платной дороги Киев – Белая Церковь, в также Львов – Краковец возможен не ранее 2019 года. Министр отметил, что процесс замедляет несколько факторов. В частности, по словам министра, в европейской практике – 90% финансирования таких проектов обеспечивает государство, а во-вторых, трафик автомобилей в Украине достаточно невысок.

Прогнозы главы "Укравтодора" Славомира Новака ранее были более сдержанными – он считает, что строительство платных дорог в Украине может начаться не раньше 2020 года. Кроме того, ранее стало известно, сколько может стоить проезд по первой платной дороге в Украине.