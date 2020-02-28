Порт "Ольвия" отдадут в управление катарской компании: АМКУ разрешил

Ожидается, что порт получит больше трех миллиардов гривен инвестиций

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании QTerminals из Катара, которая победила в конкурсе, концессию морского порта "Ольвия" в Николаеве. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - заявили антимонопольщики.

В планах QTerminals по развитию порта "Ольвия" предусмотрены инвестиции в размере 3,4 млрд гривен за пять лет. В частности, QTerminals планирует модернизировать зерновой терминал, склады, краны и погрузочное оборудование, а также обновить здания, дороги и электросети на территории порта. Также катарская компания рассчитывает построить новый зерновой терминал (включая два причала и ленточный погрузчик).

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Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. Ее суть заключается в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частнику право на владение и пользование определенным имуществом. Таким образом, государство привлекает частные деньги, сохраняя госсобственность, а бизнес получает доступ к ранее недоступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам.

Напомним, условия концессии портов "Херсон" и "Ольвия" среди прочего предполагают, что нынешние работники предприятий получат гарантированное трудоустройство без права увольнения в течение пяти лет:

Также сообщалось, что один из крупнейших мировых портовых операторов DP World заходит в Украину. Компания приобретает контроль в "Контейнерном терминале ТИС" (порт "Пивденный", Одесская область).

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