После нападения на Анастасию Луговую проводникам в поездах выдадут газовые баллончики

Работникам "Укрзализныци" (УЗ) разрешат пользоваться газовыми баллончиками для защиты себя и пассажиров. Кроме того, компания посоветуется с руководством Министерства внутренних дел (МВД) по поводу сопровождения поездов сотрудниками Национальной полиции. Такие инициативы возникли после того, как девушку жестоко избили и пытались изнасиловать в поезде Киев – Мариуполь.

Реклама

"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Считаю, что необходимо – иметь хотя бы газовые баллончики. Рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники "Укрзализныци" ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским. А использовать газовый баллончик – это лучше, чем не использовать ничего вообще" , - рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Громадського радио".

В свою очередь, и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что в поезда, вероятно, вернут полицейских.

"Еще раз подчеркиваю: для безопасности пассажиров необходимо восстановить сопровождение поездов сотрудниками Национальной полиции. Сегодня (4 августа. – Ред.) будет отдельное совещание с руководством МВД по этому поводу", – написал Юрик на своей странице в Facebook.

В тренде Доллар взял курс на 28: когда ждать падения гривни

Напомним, из-за нападения в поезде Киев – Мариуполь из "Укрзализныци" уволят начальника поезда и еще четырех сотрудников. Кроме того, чтобы не допустить подобного в будущем, "Укрзализныця" дополнительно проинструктировала всех проводников, а также установила жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

Реклама

Как сообщалось, в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. По словам пострадавшей Анастасии Луговой, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама