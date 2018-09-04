После Ryanair в Украину зайдут еще два лоукостера

Сегодня, 09:37

Анонс Министерства инфраструктуры подтвердили в "Борисполе"

. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Кроме состоявшегося запуска полетов Ryanair из Украины, из аэропорта "Борисполь" в 2018 году начнут летать два новых авиаперевозчика. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

"Мы ожидаем еще две [новых лоукост-авиакомпании]. Когда они полетят, мы проинформируем отдельно", – заявил Рябикин.

Он также сообщил, что Ryanair стал восьмым по счету новым перевозчиком, зашедшим в аэропорт с начала 2018 года.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян уже анонсировал начало работы в Украине двух новых лоукостеров. Он тоже не уточнял названия этих авиакомпаний, однако обмолвился, что их работа в Украине начнется осенью-2018.

"Но, безусловно, те компании, которые с осени зайдут, существенно расширят свою географию полетов в Украине в следующем году", – подчеркнул Омелян.

Как известно, 23 марта Ryanair объявил о полетах в Украину. Крупный европейский лоукостер будет летать из Киева и Львова в шесть стран Европы. 3 сентября был осуществлен первый рейс Берлин – Киев – Берлин. Его загруженность составила 95%.
Борисполь, лоукост, Рябикин, Ryanair, лоукостер

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Источник:

Центр транспортных стратегий

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