Последствия "черной пятницы": как доехать живым в маршрутке

За прошлую пятницу — более двух десятков погибших. Эксперт: если водитель нарушает, звоните "102"

Конец прошлой недели ознаменовался "черной пятницей" — за один день в трех областях случились три страшные аварии с участием маршруток, забравшие 21 жизнь.

Утром 20 июля на Николаевщине микроавтобус, двигавшийся по маршруту Одесса — Гомель, въехал в остановившийся на дороге грузовик. Водитель маршрутки и четверо пассажиров погибли на месте, еще 12 человек попали в больницу. Трое из них — до сих пор в реанимации. Как выяснилось, шофер грузовика остановился на трассе из-за поломки машины, но не выставил предупреждающие знаки. Его задержали и позднее предъявили подозрение. Водителю вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Через несколько часов страшное ДТП случилось на Житомирщине на трассе Киев — Чоп. Маршрутка, которая ехала из столицы в Ровно, столкнулась с фурой. Погибли водитель микроавтобуса и девять человек, еще девятеро госпитализированы. Оказалось, что водитель даже не имел права садиться за руль маршрутки — у него отсутствовала соответствующая категория. Кроме того, он "одолжил" маршрутку у знакомого и собирался в тот день ее вернуть. Пострадавшие и вовсе заявили, что водитель уснул за рулем. Также в полиции выяснили, что маршрутка не соответствовала техстандартам. Уже задержан владелец автобуса — ему сообщили о подозрении в эксплуатации неисправного транспорта, что грозит штрафом до 8500 грн или тюрьмой до пяти лет.

Закончилась "черная пятница" трагедией и в пригороде столицы, под Конча-Заспой, — в аварии трех легковушек заживо сгорела семья из трех человек, еще трое получили травмы. ДТП произошло из-за выезда авто на встречную полосу — водитель не справился с управлением из-за скользкой после дождя дороги. Машина столкнулась с двумя другими, в результате два автомобиля полностью сгорели. Еще одно ДТП произошло на въезде в село Прибужское Хмельницкой области. Там также погибла семья из трех человек, выжила только старшая дочь.

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Мнение экспертов

Чтобы не подвергать угрозе свою жизнь, пользуясь маршрутками, юрист Владимир Караваев советует не молчать:

"По закону любой пассажир имеет право на безопасную перевозку. Поэтому если он ощущает угрозу своей безопасности, то вполне может сделать замечание водителю маршрутки — тот обязан прислушаться".

Если нет — пассажир имеет право обратиться в полицию. После правоохранители могут остановить водителя на маршруте, собрать показания пассажира и других свидетелей.

"Еще альтернатива — просто выйти из небезопасного транспорта", — добавляет Караваев.

По его словам, пассажир не может самостоятельно заблокировать движение:

"Такие действия будут расценены как противоправные, пассажира могут обвинить в препятствии работе маршруточника".

В то же время пассажир не может удостовериться в праве водителя осуществлять перевозку — документы может проверять только полиция. Юрист считает, эту норму надо пересмотреть.

"Сам народ не отстаивает свои права — люди редко доводят претензии к водителям до суда. Они и не знают о своем праве на безопасность, и не хотят идти на конфликт", — добавил Караваев.

В свою очередь глава одной из столичных компаний-перевозчиков Николай Бацан отмечает, что перевозчик должен быть ответственным.

"Нужно брать на работу только водителей с соответствующей категорией, — говорит Бацан. — Нельзя пренебрегать и медосмотром водителей перед их выходом на рейс. Когда шофер нетрезв, его нужно сразу же отстранить от работы. А при серьезных нарушениях перевозчик должен уволить нерадивого сотрудника".

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Запретят переделанные автобусы

Серия аварий заставила чиновников обратить внимание, на чем перевозят украинцев. МВД созвало экстренное совещание и поручило Нацполиции повысить безопасность на дорогах. В полиции же сразу инициировали массовые проверки пассажирского транспорта. Особое внимание уделят нелегальным перевозчикам и несанкционированным автостанциям. Пообещали усилить контроль над перевозками и в Мининфраструктуры.