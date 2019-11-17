Повышение тарифов на ж/д-грузоперевозки: чем это грозит украинцам

Чиновники с промышленниками ищут общий язык. Укрзализныця тоже в диалоге

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Чиновники могут позволить железнодорожникам автоматически просматривать стоимость грузовых перевозок. Промышленники – против. Они активно пользуются услугами железной дороги. Говорят – от этих тарифов будут зависеть цифры на ценниках в магазинах.

Наталья Лоба ежедневно ходит по магазинам. Свежие плюшки и тостерный хлеб всегда берет на завтрак для семьи.

Сколько Наталья и все украинцы оставят денег в магазине за буханку зависит от многих. Даже от железнодорожников. Зерно, из которого впоследствии делают хлеб, путешествует в грузовых вагонах. Поэтому расходы на это путешествие аграрии и пекари должны закладывать в стоимость хлеба. И если перевозка подорожает, то вырастет цена и на хлеб.

"Подорожание конечного продукта, того же хлеба – это до 1%, это в перещете на буханку батона того же, это в пределах 10-15 копеек", – говорит Александр Соколов, генеральный директор консалтинговой компании.

От стоимости грузовых перевозок зависят цены не только на хлеб, но и на любые товары. Зерновики, металлурги, горняки, энергетики, химики активно обсуждают новое возможное изменение цен. И говорят, выгоды перевозчик не получит.

"Укрзализныця" попала в порочный круг. Ведь каждое новое повышение тарифов приводит к падению перевозок – то есть доходы не растут таким образом, каким должны. И вместо того, чтобы делать какие-то выводы, что делает "Укрзализныця"? Она снова повышает тарифы", – говорит Владимир Гусак, директор федерации работодателей транспорта.

Ранее железная дорога время от времени меняла тарифы. Но теперь подорожание может стать регулярным – это так называемая автоматическая индексация. На официальном сайте "Укрзализныци" немало информации об изменениях в компании.

Мол, реформируется предприятие, чтобы быть полезным клиентам.

"Повышение эффективности деятельности отрасли путем обеспечения безопасности функционирования и доступности рынка услуг для всех субъектов хозяйствования ...", – говорится в одном из сообщений.

Промышленники настаивают – для контроля надо создать специальную комиссию. Она должна предотвращать любые спекуляции на ценах перевозок.

"Без создания Национальной комиссии по регулированию на транспорте абсолютно преждевременно говорить не только об автоматической индексации, но и о любом повышении тарифов. Прямой функцией такой комиссии будет оценка влияния на отрасль экономики", – говорит Роман Скольский, исполнительный директор Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент".

Разрешить автоматическую индексацию тарифов на перевозку грузов по железной дороге сейчас может только правительство.

"Мы обращаемся и к руководству "Укрзализныци", и к исполнительной власти, с тем, чтобы они нашли возможность и отозвали этот одиозный проект, который уже третий раз пытаются протолкнуть об автоматической индексации", – говорит Александр Каленков, президент "Укрметаллургпром".

Чиновники с промышленниками ищут общий язык. "Укрзализныця" тоже в диалоге. Но пока каждый настаивает на своей выгоде.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" рассматривает возможность увеличить зарплату работникам.

Напомним, ранее Кабмин поручил госкомпаниям избавиться от лишнего имущества. Это решение касается и "Укрзализныци". О том, что "Укрзализныця" продаст непрофильные активы, заявлял и глава компании Евгений Кравцов.

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