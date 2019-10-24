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Водительские права в смартфоне: в МВД рассказали, когда заработает приложение

24 октября, 16:54

Создать электронный образ можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым

Британка получила штраф из-за севшего телефона

Британка получила штраф из-за севшего телефона / Фото: Pixabay

С ноября украинские водители смогут с помощью мобильного приложения создавать собственные е-удостоверения или е-техпаспорта. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

По его словам, уже в ноябре на Едином государственном веб-портале электронных услуг будет доступно к скачиванию специальное мобильное приложение, с помощью которого любой водитель может создать электронный образ своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорт).

Это даст водителю право не брать с собой в дорогу пластиковые оригиналы этих документов, ведь их электронные копии будут иметь такую же юридическую силу, как и пластиковые оригиналы.

При этом Гончаров подчеркнул, что создать электронный образ можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым.

Водительские права и технические паспорта советского образца, а также ламинированные, которые выдавались в 1990-м – 2000-м годах, будут недоступны для оцифровки.

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Поэтому водителям-владельцам документов старого образца, если они захотят создать электронные дубликаты, необходимо будет обменять их на новые документы.

В то же время Гончаров подчеркнул, что создание электронных копий техпаспорта и водительских прав – дело добровольное.

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Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук в студии программы "Сегодня" заявил, что 23 октября правительство приняло необходимые документы для того, чтобы украинцы не имели хлопот с бумажными водительскими удостоверениями и техпаспортом.

Возможность проверить наличие документов уже имеет патрульная полиция.

По словам премьера, автолюбители в Украине ежегодно платят десятки миллионов гривен штрафов за то, что забывают права дома. Кабмин хочет, чтобы водители сэкономили эти деньги.

Сначала период, когда водителям разрешат не носить с собой права, будет экспериментальным.

Отметим, что большинство европейских стран уже перевело в онлайн-плоскость все, что только можно, а вот Украина находится в самом начале этого пути. Разговоры о диджитализации, то есть переходе на "цифру", ведутся давно, а политики и чиновники хотят перенести "государство в смартфон". Сайт "Сегодня" разобрался, какие услуги вскоре станут доступны онлайн.

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смартфоны водительские права техпаспорт МВД Украины

Источник: УНИАН

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