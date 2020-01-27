"Правила игры изменились": в Украине презентовали дорожную стратегию

Фото: "Укравтодор"

Кабинет министров Украины, который еще 15 января утвердил дорожную стратегию на 2020 год, сегодня, 27 января, презентовал этот документ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Наша цель – объединить страну качественными дорогами. Для этого нам нужно построить тысячи километров дорог. Бюджет на дорожное строительство – беспрецедентный в истории Украины", - написал Гончарук.

При этом глава правительства отметил, что "работы очень много", и напомнил о том, что Украина занимает лишь 130-е место из 137 в рейтинге качества дорог по версии Всемирного экономического форума. Это место между Мозамбиком и Парагваем.

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"Ранее украинские дороги были символом коррупции и позора. Ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе из-за плохих дорог и инфраструктуры. Ежегодно Украина теряла до 3-4% ВВП в результате ДТП, перерасхода топлива, роста затрат на перевозку и ремонта транспорта. В ближайшие пять лет дороги станут символом роста и развития Украины", – написал Гончарук.

По словам главы правительства, в 2020 году власти планируют привлечь 86,5 млн гривен на ремонт дорог государственного значения.

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"Кроме этого, мы безапелляционно искореняем коррупцию. Но, наверное, еще не все осознали, что правила игры изменились. Постепенно каждый коррупционер лично в этом убедится", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, какие трассы отремонтируют в 2020 годуи выяснял, зачем "Укравтодор" планирует брать кредиты.

Кроме того, сайт "Сегодня" пообщался с украинским представителем FIDIC – международной федерации инженеров-консультантов, которая более 100 лет регулирует отношения между участниками строительства объектов и проверяет выполнение работ, в том числе и по ремонту дорог. Читайте интервью: "Контроль качества дорог у нас практически отсутствует".

О проблемных дорогах также говорили с премьером Алексеем Гончаруком в эксклюзивном интервью на канале "Украина 24":

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