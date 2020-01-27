"Правила игры изменились": в Украине презентовали дорожную стратегию

Кабинет министров Украины, который еще 15 января утвердил дорожную стратегию на 2020 год, сегодня, 27 января, презентовал этот документ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Наша цель – объединить страну качественными дорогами. Для этого нам нужно построить тысячи километров дорог. Бюджет на дорожное строительство – беспрецедентный в истории Украины", - написал Гончарук.
При этом глава правительства отметил, что "работы очень много", и напомнил о том, что Украина занимает лишь 130-е место из 137 в рейтинге качества дорог по версии Всемирного экономического форума. Это место между Мозамбиком и Парагваем.
"Ранее украинские дороги были символом коррупции и позора. Ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе из-за плохих дорог и инфраструктуры. Ежегодно Украина теряла до 3-4% ВВП в результате ДТП, перерасхода топлива, роста затрат на перевозку и ремонта транспорта. В ближайшие пять лет дороги станут символом роста и развития Украины", – написал Гончарук.
По словам главы правительства, в 2020 году власти планируют привлечь 86,5 млн гривен на ремонт дорог государственного значения.
"Кроме этого, мы безапелляционно искореняем коррупцию. Но, наверное, еще не все осознали, что правила игры изменились. Постепенно каждый коррупционер лично в этом убедится", - добавил Гончарук.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, какие трассы отремонтируют в 2020 годуи выяснял, зачем "Укравтодор" планирует брать кредиты.
Кроме того, сайт "Сегодня" пообщался с украинским представителем FIDIC – международной федерации инженеров-консультантов, которая более 100 лет регулирует отношения между участниками строительства объектов и проверяет выполнение работ, в том числе и по ремонту дорог. Читайте интервью: "Контроль качества дорог у нас практически отсутствует".
О проблемных дорогах также говорили с премьером Алексеем Гончаруком в эксклюзивном интервью на канале "Украина 24":
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