"Правительство – это не Хогвартс": Омелян объяснил, почему нельзя починить все дороги в Украине
Министр инфраструктуры подсчитал, каким должно быть идеальное финансирование ремонта дорог
В Украине через пять восстановят дороги, которые соединяют областные центры, а также основные трассы внутри областей. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Правительство – это не Хогвартс, у нас нет волшебных палочек, чтобы отремонтировать все дороги. Благодаря Дорожному фонду каждая область продолжает строительство дорог. На протяжении пяти лет работы Дорожного фонда мы отстроим магистрали, которые соединяют областные центры, и наведем порядок на основных центральных магистралях каждой области", – заявил Омелян.
Он также подсчитал, что для ремонта всех дорог, финансирование этой сферы в Украине должно быть, как в Польше – 200 млрд грн в год.
"А для того, чтобы восстановить с нуля – минимум 300 млрд грн в год", – сказал Омелян.
Читайте также
Министр также напомнил, что те, дороги, которые были отремонтированы за последние годы, поддерживаются в хорошем состоянии.
"Мы проверяем отстроенные дороги 2 раза в год. Те дороги, которые не ремонтировались десятилетиями, безусловно, лучше не становятся", - отметил Омелян.
Как сообщалось, "Укравтодор" уже с 8 февраля начнет масштабные работы по ликвидации ям на дорогах государственного значения. В ведомстве пояснили, что ямы на дорогах начали возникать из-за колебаний температур и переувлажнения дорожного полотна.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Правительство – это не Хогвартс": Омелян объяснил, почему нельзя починить все дороги в Украине". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ямочный ремонт трассы Киев – Одесса обойдется в 135 млн
После массовых аварий сотрудники областной службы автодорог проинспектировали 202 километра трассы
В 2019 году на ремонт местных дорог выделят 14,7 млрд грн – Гройсман
Правительство будет жестко контролировать использование выделенных средств и требовать проведения качественных работ