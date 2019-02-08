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"Правительство – это не Хогвартс": Омелян объяснил, почему нельзя починить все дороги в Украине

Сегодня, 11:07

Министр инфраструктуры подсчитал, каким должно быть идеальное финансирование ремонта дорог

Владимир Омелян
Владимир Омелян. Фото: Анастасия Лесык, Сегодня
"Правительство – это не Хогвартс": Омелян объяснил, почему нельзя починить все дороги в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/431/20b/5c543120bff86.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/431/20b/5c543120bff86.jpg Транспорт Министр инфраструктуры подсчитал, каким должно быть идеальное финансирование ремонта дорог

В Украине через пять восстановят дороги, которые соединяют областные центры, а также основные трассы внутри областей. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.  

"Правительство – это не Хогвартс, у нас нет волшебных палочек, чтобы отремонтировать все дороги. Благодаря Дорожному фонду каждая область продолжает строительство дорог. На протяжении пяти лет работы Дорожного фонда мы отстроим магистрали, которые соединяют областные центры, и наведем порядок на основных центральных магистралях каждой области", – заявил Омелян.

Он также подсчитал, что для ремонта всех дорог, финансирование этой сферы в Украине должно быть, как в Польше – 200 млрд грн в год.

"А для того, чтобы восстановить с нуля – минимум 300 млрд грн в год", – сказал Омелян.

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Министр также напомнил, что те, дороги, которые были отремонтированы за последние годы, поддерживаются в хорошем состоянии.

"Мы проверяем отстроенные дороги 2 раза в год. Те дороги, которые не ремонтировались десятилетиями, безусловно, лучше не становятся", - отметил Омелян.

Как сообщалось, "Укравтодор" уже с 8 февраля начнет масштабные работы по ликвидации ям на дорогах государственного значения. В ведомстве пояснили, что ямы на дорогах начали возникать из-за колебаний температур и переувлажнения дорожного полотна. 

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Тег дороги, финансирование, ремонт дорог, Омелян

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