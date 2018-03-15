При ДТП в такси водитель может выплатить моральный ущерб пассажиру – юристы

В Украине почти все таксисты ездят без лицензий и не могут гарантировать своим пассажирам безопасность. Именно поэтому, в случае ДТП, получить компенсацию за причиненный ущерб бывает очень сложно. Юристы рассказали сайту "Сегодня", что наказать виновных все же можно, а если постараться, водитель такси, из-за которого произошло ДТП может выплатить и моральный ущерб

Так, в соответствии с частью 2 статьи 1188 Гражданского кодекса Украины, в случае причинения вреда вследствие взаимодействия источников повышенной опасности другим лицам, лица, которые совместно нанесли ущерб, обязаны его возместить, независимо от их вины. Это значит, что именно водитель транспортного средства и должен возмещать весь ущерб.

"Если говорить о моральном ущербе, то статьей 1167 Гражданского кодекса Украины предусмотрены отдельные основания возмещения морального вреда, которые позволяют осуществлять такое возмещение независимо от вины лица, которое его нанесло, среди которых – и случай возмещения морального вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья в результате действия источника повышенной опасности. Пассажиру, которому причинен вред в результате ДТП, необходимо подавать иск к обоим водителям, которые являются участниками ДТП", – советует Артем Шевцов, юрист ЮК "Де-Юре".

Несмотря на то, что рынок такси у нас не регулируется и не контролируется, в случае ДТП пассажир все же может получить компенсацию за физическую и моральную травму. Да, сделать это не так-то просто, но все же вполне возможно.

Более подробно о том, как пассажиру защитить свои права и обезопасить поездку, читайте в материале сайта "Сегодня": ДТП с такси: как пассажиру защитить свои права и наказать виновных