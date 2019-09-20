Проект Hyperloop в Украине: Криклий сделал заявление

Фото: facebook.com/hyperlooptt

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекта Hyperloop в Украине, которым занимался экс-министр Владимир Омелян.

Об этом сообщает "Наше місто"

"Идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Hyperloop не будет", – отметил он.

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Напомним, в феврале 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина начинает изучать строительство Hyperloop. Национальная академия наук сделала расчеты и на днях пришла к выводу, что вакуумный поезд можно строить параллельно с высокоскоростными железными дорогами.

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Как сообщалось, в марте 2018 года в Дубае представили прототип капсулы Hyperloop – "поезд будущего" впервые показали изнутри. А в октябре первую в мире пассажирскую капсулу для поездов Hyperloop презентовали в Испании.

Hyperloop представляет из себя герметичную капсулу на аэродинамической подушке, которая может развивать скорость от 500 км/ч в стальной трубе. Этот вид транспорта в 2013-м предложил Илон Маск. В теории, технология позволит транспортировать людей и грузы на скорости 1000 км/ч.

Пока Hyperloop – экспериментальный проект. Сейчас над его разработкой работает 10 компаний: четыре из них в США, остальные в Канаде, Испании, Индии, Нидерландах и Польше. Предполагается, что вакуумный транспорт соединит все мегаполисы в мире.

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