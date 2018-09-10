Проезд в маршрутках может подорожать до 10 гривен

В Украине в приоритете интересы перевозчиков, а не пассажиров

Только утихли страсти вокруг повышения тарифов на проезд в городском транспорте летом, появилась информация, что осенью проезд в маршрутке может подорожать до 10 гривен.

Но, оказывается, есть города, где не нужны билеты, льготные удостоверения, и вообще – деньги за проезд не платят. Логика проста: городской транспорт все равно – дотационный, поэтому лучше пусть горожане ездят в автобусах, чем уничтожают экологию тысячами собственных автомобилей. Правда, пока такой рецепт работает за рубежом.

Можно ли играть по таким правилам в Украине?

Татьяна воспитывает двоих детей. Сын – в шестом классе, дочь – в другом. Недавнее подорожание в черниговских маршрутках отразилось на ее кошельке. Несмотря на льготный проезд для школьников.

Кроме того, после повышения цен на проезд комфортнее не стало.

А как в Чернигове считают пассажиров? Известно – сколько жителей пользуется общественным транспортом? Ответа нет. Хотя не так давно в городских троллейбусах ввели электронный билет. О частных маршрутках речь не идет. Понять, почему – трудно.

Хотя пример европейских городов свидетельствует, что считать пассажиров не сложно. Более того – даже перевозить их бесплатно.

Он знает – какой вид должен иметь общественный транспорт. Семья Армина полтора года назад переехала из Киева во Вроцлав. Отец объясняет – за проезд сына он не платит. Нужно только удостоверение школьника.

Во Вроцлаве школьники, студенты и пожилые люди ездят бесплатно.

Обычный билет стоит 3,40 – в местной валюте (гривневый эквивалент – 26 грн).

В мэрии города считают, что общественный транспорт – это не то, на чем надо зарабатывать и поощряют жителей, чтобы пересаживались с автомобилей.

В мэрии объясняют: бесплатно городской коммуникацией также могут пользоваться пожилые люди в возрасте от шестидесяти семи лет.

Пятидесяти-процентную скидку имеют студенты от двадцати одного года, а также участники боевых действий, репрессированные, доноры крови. Среди льготников есть новая категория – доноры костного мозга, которые тоже платят только половину стоимости билета.

Между тем, в Украине в приоритете интересы перевозчиков, а не пассажиров.

Журналисты общались с чиновниками многих транспортных управлений, различных украинских городов. И везде – слова поддержки в пользу частных перевозчиков. А не тех, кто оплачивает проезд и хотя бы частично содержит транспорт.

Ярким примером введения бесплатного проезда в городском транспорте является Эстония. С лета в десяти уездах не покупают билетов в автобусах и трамваях. Причем все жители.

В поддержку транспорта 600-тысячного Вроцлава ежегодно нужно 350 000 000 злотых (2 млрд 660 млн грн). В счет оплаты проезда удается собрать половину этой суммы. Остальные – добавляют из городского бюджета.

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В Чернигове недавно начали вводить электронный билет. Но до сих пор не все знают о новом способе оплаты. Даже кондукторы. Так, может, лучше без кондукторов?

По словам эксперта, в Киеве где-то под 40% средств, которые собираются за проезд, идут на администрирование этого сбора. Кондукторы, инкассация, бухгалтеры и так далее.

Может, и в Украине – не тратить лишнего на малоэффективен персонал, а ввести бесплатный проезд? Или хотя бы с такими льготами как у соседей? Ибо вершина украинской транспортной стратегии – это пока монетизация льгот, когда из местного бюджета пенсионеру дают денег на несколько поездок. Мол, больше – не по карману. Возможно потому, что деньги, которые должны оказаться в этом кармане, попадают в карманы повелителей маршруток?

Напомним, 14 марта Кабмин постановлением №197 утвердил "Порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородних маршрутах". В соответствии с документом, размер компенсации должен ежегодно определяться обладминистрациями, а в столице – Киевской госадминистрацией.

При этом вице-премьер Павел Розенко объяснил тонкости нововведения – по его словам, льготы будут предоставляться или в безналичной (как сейчас), или в наличной форме, а этом решение о монетизации льгот будет принимать исключительно местный орган власти.