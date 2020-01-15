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Проверки перевозчиков ужесточат: Кабмин примет другой подход

15 января, 13:08

Решение правительства повлияет на периодичность плановых проверок

/ Фото: Думская

Правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

В Украине будут действовать единые критерии для оценки риска их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок.

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"Если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в лонг-лист проверок, отныне сначала проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованного транспорта, большое количество нарушений ПДД, а также нарушение режима труда и отдыха водителей. Безопасность украинцев – приоритет нашего правительства", – заявил Гончарук.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что каждый второй автобус в Полтаве выезжает на маршрут неисправным. У многих маршруток не открывается аварийный выход, плохо прикручены колеса, салон – мокрый от дождя. Это – лишь часть нарушений, которые обнаружили полицейские.

Также мы сообщали о том, что перед новогодними праздниками в Волынской области произошло масштабное ДТП. Там столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, в результате чего последняя перевернулась.

За 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3080 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины. Копы подчеркнули, что по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 6,7% (за 11 месяцев 2018 года было зафиксировано 135 695 аварий).

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Источник: Сегодня

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