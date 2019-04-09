Qatar Airways зовут в Украину: авиакомпании предложили создать "дочку"

Пассажиропоток в нашей стране стабильно растет, подсчитали в Мининфраструктуры

Фото: REUTERS/Alberto Lingria.

Qatar Airways зовут в Украину: авиакомпании предложили создать "дочку" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ca4/f50/5caca4f508014.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ca4/f50/5caca4f508014.jpg 2019-04-09T17:15:51+03:00 Транспорт Пассажиропоток в нашей стране стабильно растет, подсчитали в Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил авиакомпании Qatar Airways, которая начала активнее работать в Украине, создать в нашей стране дочернюю компанию. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры по итогам встречи Омеляна с послом Катара в Украине Гади Аль-Гаджри.

"Глава министерства сообщил, что авиационная отрасль в Украине стремительно развивается, пассажиропоток в 2018 году был рекордным, и заметил, что в перспективе 3-4 лет этот показатель вполне возможно удвоить. Он предложил катарской стороне рассмотреть возможность создания в Украине дочерней компании Qatar Airways и развивать сотрудничество в сфере карго-авиации", – отметили в украинском ведомстве.

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Также Омелян и Аль-Гаджри обсудили перспективы инвестирования в инфраструктурные проекты в Украине, в том числе, углубление сотрудничества в авиации и морской отрасли.

Напомним, авиакомпания Swiss увеличивает число рейсов из Украины в Швейцарию в 1,5 раза. При этом рейс Цюрих – Киев был возобновлен лишь год назад.

Ранее Омелян также объяснил "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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