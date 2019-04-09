Qatar Airways зовут в Украину: авиакомпании предложили создать "дочку"
Пассажиропоток в нашей стране стабильно растет, подсчитали в Мининфраструктуры
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил авиакомпании Qatar Airways, которая начала активнее работать в Украине, создать в нашей стране дочернюю компанию. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры по итогам встречи Омеляна с послом Катара в Украине Гади Аль-Гаджри.
"Глава министерства сообщил, что авиационная отрасль в Украине стремительно развивается, пассажиропоток в 2018 году был рекордным, и заметил, что в перспективе 3-4 лет этот показатель вполне возможно удвоить. Он предложил катарской стороне рассмотреть возможность создания в Украине дочерней компании Qatar Airways и развивать сотрудничество в сфере карго-авиации", – отметили в украинском ведомстве.
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Также Омелян и Аль-Гаджри обсудили перспективы инвестирования в инфраструктурные проекты в Украине, в том числе, углубление сотрудничества в авиации и морской отрасли.
Напомним, авиакомпания Swiss увеличивает число рейсов из Украины в Швейцарию в 1,5 раза. При этом рейс Цюрих – Киев был возобновлен лишь год назад.
Ранее Омелян также объяснил "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:
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