Работникам железной дороги повысят зарплаты

Административному персоналу "Укрзализныци" оклады, наоборот, могут сократить

Фото: Сегодня

Работникам железной дороги повысят зарплаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d8/557/5c88d85576f7f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d8/557/5c88d85576f7f.jpg 2019-03-19T15:15:00+02:00 Транспорт Административному персоналу "Укрзализныци" оклады, наоборот, могут сократить

"Укрзализныця" (УЗ) повысит зарплаты работникам на 15%. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба министерства.

"В этом году запускаем в экспериментальном режиме частную тягу. И вместе с этим мы заботимся о самих железнодорожниках - основном капитале компании. Во-первых, мы повышаем на 15% зарплату работников. Во-вторых, мы инициируем сокращение зарплаты членов правления и административного персонала", – сказал Омелян.

Он добавил, что устойчивое развитие "Укрзализныци" является вопросом национальной значимости. При этом ключевой задачей является обеспечение качественного пассажирского сообщения.

"Разработан проект закона о железнодорожном транспорте, принятие которого даст отрасли совершенно новые перспективы. ... Мы верим, что в этом году мы сделаем так же, как с "Укрпочтой" , и "Укрзализныця" наконец получит средства из государственного бюджета на закупку новых пассажирских поездов, на ремонт пассажирских вагонов. Мы должны приложить все усилия, чтобы в компании был порядок, чтобы в компании работали профессиональные честные железнодорожники. Спасибо, что вы работаете, что верите в железную дорогу. И я убежден, что вместе мы сможет сделать то, чего ждут люди Украины – доступное и качественное пассажирское сообщение по железной дороге", – сказал Омелян.

Министр отметил, что другим важным вопросом является качество грузовых перевозок: "Это больной вопрос. Но мы верим, что только сотрудничество с крупными иностранными компаниями может дать новое качество "Укрзализныци".

Напомним, в Украине могут вырасти тарифы на грузоперевозки. Этот вопрос обсуждался в Государственной регуляторной службе.

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