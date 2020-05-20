Рада хочет изменить ставки авиационного сбора: что предлагают

Сейчас ставку этого сбора регулирует Кабмин, что приводит к многочисленным судебным спорам

В Украине, где планируют летом возобновить авиасообщение, парламент принял за основу проект закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывшего в аэропорт Украины".

За принятие соответствующего законопроекта №2424 в первом чтении проголосовали 237 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере 0,5 долл., на международных рейсах – 2 долл.

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За каждую тонну груза в пределах Украины сбор составит 2,5 долл., а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину – 10 долл.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас уплата авиационных сборов урегулирована постановлением Кабмина. Документ предлагает урегулировать на уровне закона вопрос уплаты государственных сборов с субъектов авиационной деятельности, учитывая практику неоднозначного толкования субъектами авиационной деятельности норм действующего законодательства, что приводит к многочисленным судебным спорам.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады обращает внимание, что законопроектом среди прочего предусмотрено освобождение от уплаты сборов перевозки отдельных категорий пассажиров, однако не уточнено, каких именно.

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Кроме того, авторами законопроекта не обосновано предложение освободить перевозчиков от уплаты государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, при выполнении перевозок менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал в июне возобновление авиасообщения с Украиной, которое закрыли в марте 2020 года.

Напомним, что ранее, например, правительство Австрии, несмотря на начало постепенного ослабления карантина, продлило запрет авиасообщения с Украиной и рядом других стран.

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