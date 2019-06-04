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Рада одобрила повышение штрафов за отказ в льготном проезде

4 июня, 14:29

Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект №10004, который предусматривает увеличение штрафов за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан. "За" проголосовал 231 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Предложенные законопроектом изменения предусматривают увеличение штрафа за безосновательный отказ от предусмотренной законом бесплатной перевозки граждан до 150 необлагаемых минимумов (2550 грн). Согласно действующему законодательству, сейчас такой отказ влечет за собой наложение штрафа в виде восьми необлагаемых минимумов доходов граждан (136 грн). 

Штраф будут накладывать на водителей транспортных средства и на граждан – субъектов предпринимательской деятельности.

Статья Кодекса об административных правонарушениях, в которую парламентарии намерены внести изменения, касается нарушений правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров или грузов автомобильным транспортом.

Напомним, в Украине планируют монетизировать льготы не только на "коммуналку", но в том числе и заменить бесплатный проезд на выплату определенных сумм. 

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Тег Рада, штрафы, Верховная Рада, законопроект, штраф, льготы, проезд, льготы на проезд

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Источник:

Интерфакс-Украина

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