Рада узаконила платные дороги в Украине

Вчера, 20:41

За соответствующий законопроект №6766 за основу и в целом проголосовали 233 народных депутата

Фото: Е. Перепелица
Фото: Е. Перепелица

Верховная Рада Украины приняла закон, который разрешает передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации.

За соответствующий законопроект №6766 за основу и в целом проголосовали 233 народных депутата.

В документе говорится, что решение о проведении концессионного конкурса принимает правительство Украины, в котором, в частности, отмечаются технические параметры автомобильной дороги, базовые финансовые показатели предоставления автомобильной дороги в концессию, предельный срок, на который предоставляется концессия, предельный размер компенсаций концессионеру, маршрут альтернативного бесплатного проезда.

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Кроме того, Кабмин определяет максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии, который уплачивается с учетом уровня инфляции; условия, при которых осуществляются концессиедателем компенсации концессионеру.

Отмечается, что автомобильные дороги (их участки) относят к разряду платных лишь при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств бесплатными автомобильными дорогами, длина автомобильных дорог, которые обеспечивают альтернативный бесплатный проезд транспортных средств, не должна превышать более чем в два раза длину платной автомобильной дороги.

Платежи зачисляются в Государственный бюджет Украины и используются в соответствии с порядком направления средств государственного дорожного фонда

Предполагается, что принятие закона будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций в отрасль и страну в целом для строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения, а также позволит обеспечить надлежащее содержание и своевременный ремонт таких дорог и улучшить их техническое состояние.

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"Строительство концессионных дорог позволит обеспечить баланс интересов между государством и частным сектором, причем Украина получит качественные автомагистрали, а инвесторы – возможность реализации дополнительных инвестиционных проектов", – считают авторы документа.

Напомним, в декабре минувшего года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что старт работ по строительству платной дороги Киев – Белая Церковь, в также Львов – Краковец возможен не ранее 2019 года.  Министр отметил, что процесс замедляет несколько факторов. В частности, по словам министра, в европейской практике – 90% финансирования таких проектов обеспечивает государство, а во-вторых, трафик автомобилей в Украине достаточно невысок.

Прогнозы главы "Укравтодора" Славомира Новака ранее были более сдержанными – он считает, что строительство платных дорог в Украине может начаться не раньше 2020 года. Кроме того, ранее стало известно, сколько может стоить проезд по первой платной дороге в Украине.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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