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Рада ввела обязательные проверки дорог на безопасность

17 октября, 15:14

Проектировка трасс в Украине подорожает из-за новых требований

/ Фото: Укравтодор

Верховная Рада приняла законопроект № 1061, которым вводится обязательный аудит безопасности автодорог международного и национального значения. "За" проголосовали 316 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

По расчетам авторов законопроекта, такой аудит будет дополнительно стоить от 5 до 13% проектной стоимости, что приведет к росту общей стоимости строительства и ремонта дорог.

Как отметил председатель подкомитета комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко, при разработке законопроекта за основу были взяты положения директивы Европейского Союза "Об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры".

"Принятие законопроекта сделает обязательным аудит безопасности автомобильных дорог и международного, и национального значения. На всех остальных аудит будет добровольным", – сказал он.

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Согласно пояснительной записке, речь идет о независимой, детальной, системной, технической оценке инженерных решений относительно составляющих автомобильных дорог с целью определения их влияния на обеспечение безопасности дорожного движения, которая осуществляется на всех этапах от планирования до ввода в эксплуатацию и во время эксплуатации.

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Заказчиками аудита безопасности автомобильных дорог являются балансодержатели автомобильных дорог.

"Также заказчиками аудита безопасности автомобильных дорог могут быть другие юридические и/или физические лица, которые намерены заказать аудит безопасности автомобильных дорог за счет собственных средств или других источников, не запрещенных законодательством", – говорится в документе.

Согласно документу, аудитор безопасности автомобильных дорог – это физическое лицо, которое прошло специальное обучение, получило сертификат на право проведения аудита безопасности автомобильных дорог и включено в реестр аудиторов безопасности автомобильных дорог.

Напомним, ранее Кабмин министров раскрыл планы по ремонту дорог. Кроме того, в правительстве планируют заняться строительством первых платных и концессионных дорог.

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Верховная Рада дороги аудит мониторинг законопроект Александр Скичко

Источник: УНИАН

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