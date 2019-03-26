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Ради нового терминала в аэропорту Запорожья в залог банку хотят "сдать" стадион

Сегодня, 11:44

"Славутич Арена" находится в собственности коммунального футбольного клуба

"Славутич Арена"
"Славутич Арена". Фото: Wikipedia
Ради нового терминала в аэропорту Запорожья в залог банку хотят "сдать" стадион //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9f4/47e/5c99f447e2971.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9f4/47e/5c99f447e2971.jpg Транспорт "Славутич Арена" находится в собственности коммунального футбольного клуба

Стадион "Славутич Арена" в Запорожье предложили использовать в качестве залога под кредит на строительство терминала аэропорта. Проект такого решения опубликовали в мэрии Запорожья. Его рассмотрят на очередной сессии горсовета.

В документе указано, что для продолжения строительства нового терминала международного аэропорта будет получен очередной транш кредита в 5 миллионов долларов от Укргазбанк. Под этот транш нужен залог, в качестве которого и хотят использовать "Славутич Арену".

Также отмечается, что стадион является имуществом коммунального ФК "Металлург". В качестве залога предлагают использовать трибуны, футбольное поле, навесы и ряд других объектов на стадионе.

Напомним, ранее мэр Запорожья Владимир Буряк рассказал, когда завершится строительство нового терминала аэропорта. Рабочие уже выполнили более 80% работ по его строительству. Здание полностью застеклено.

Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал проконтролировать качество ремонта Запорожского аэропорта, а, в случае необходимости, провести и финансовый аудит расходов.

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Тег кредит, строительство, аэропорт, стадион, Запорожье, залог, терминал, Славутич Арена

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