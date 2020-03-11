Расписание авиарейсов из Украины поменяли из-за коронавируса

После того, как украинский лоукостер SkyUp отменил рейсы в Италию из-за коронавируса, изменения в расписание полетов внесла и авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Так, авиаперевозчик принял решение приостановить выполнение рейсов Киев – Венеция в период с 12 марта по 12 апреля.

"Пассажиры смогут покинуть территорию Италии на регулярных рейсах из Рима и Милана, которые будут выполняться с целью вернуть украинцев на родину. Путешественникам, которым нужно будет переехать из Венеции в Рим или другой город для вылета в Украину, необходимо скачать и заполнить специальную декларацию", – отмечается в сообщении.

В авиакомпании обещают связаться с пассажирами отмененных рейсов.

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"Ввиду существенно снизившегося спроса многие авиакомпании мира сократили частотность полетов или вовсе приостановили воздушное сообщение с рядом стран. <...> Мы остро чувствуем возрастающие опасения пассажиров, связанные с путешествиями в охваченные вирусом регионы", – отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

Кроме того, МАУ откорректировала расписание полетов из городов Украины в Тель-Авив в связи с новыми правилам въезда в Израиль. В частности, на период 12 марта – 8 апреля авиакомпания отменила рейсы Одесса – Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днепр – Тель-Авив, а также рейсы Харьков – Тель-Авив с 15 марта по 8 апреля. Рейсы Киев – Тель-Авив будут выполняться дважды в день, а пассажирам рейсов Днепр – Тель-Авив будет предложен альтернативный вариант перелета через Киев на ближайший рейс.

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Также выполнение прямых рейсов Киев – Измир (Турция) будет остановлено до 22 мая. В частности, пассажирам рейсов в/из Измира будут предложены варианты путешествия с пересадкой в Стамбуле. В связи с пониженным спросом до 1 апреля прямые рейсы между Одессой и Стамбулом выполняться не будут.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин. Он введен на три недели, с 12 марта, и продлится до 3 апреля.

Украинцам рекомендуются следить за обновлениями на сайтах Минздрава, Кабмина, Центра общественного здоровья и Всемирной организации здравоохранения, а тем, кто оказался за границей и нуждается в помощи, – связаться с посольством Украины в стране своего пребывания.

Более подробно читайте материале: Коронавирус в Украине: что известно о заболевшем и как не заразиться.

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