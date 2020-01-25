Реформа "Укрзализныци": Гончарук объяснил выгоды сотрудничества с немцами

Немецкая сторона была выбрана как партнер для Укрзализныци из-за наличия опыта и ресурсов

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

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Немецкая сторона была выбрана как партнер для "Укрзализныци" из-за наличия опыта и ресурсов.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", где эксперты и политики, приглашенные на программу 24 января, говорили о результатах Всемирного экономического форума в Давосе для Украины, а также о заработных платах министров и чиновников.

"Я расскажу, почему мы думаем, что нам нужна помощь наших немецких партнеров в "Укрзализныце". Ее просто разворовали за большой промежуток времени. Эти проблемы нельзя решить за несколько месяцев", – сказал Гончарук.

По его словам, пока что был подписан меморандум о взаимопонимании.

Он отметил, что в начале февраля правительство объявит больше деталей относительно сотрудничества с Deutsche Bahn.

"Сейчас мы работаем над текстом стратегического соглашения, которое будет состоять из многих раундов. На первом этапе у нас будут немецкие консультанты, которые частично будут консультировать наш менеджмент или на определенном этапе будут привлечены к управлению. Речь не идет о том, что мы ее отдаем или даже передаем в концессию", – добавил Гончарук.

Он убежден, что немецкие коллеги уже обладают пониманием, как выглядит украинская железная дорога.

"Мы говорили с немецкими коллегами о следующем: у них есть опыт, у них есть ресурсы, у них есть понимание того, как сейчас выглядит изнутри "Укрзализныця". Они консультируют нас по отдельными небольшими проектами", – резюмировал премьер.

Как известно, стремясь привлечь прямые иностранные инвестиции и, таким образом, стимулировать рост экономики, украинские чиновники объявили на Экономическом форуме в Давосе о намерении подписать соглашение с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn на 10 лет, чтобы радикально реформировать "Укрзализныцю".

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