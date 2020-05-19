Ремонт дорог без лишних разрешений: Рада приняла важное решение

В Украине, где в этом году планируется активное строительство магистралей, парламент проголосовал за отмену необходимости получения разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог.

За принятие законопроекта №2680 в первом чтении проголосовали 227 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, передает УНИАН.

По словам народного депутата Елены Шуляк, проект закона разработан с целью упрощения разрешительных процедур при реконструкции и капитальном ремонте.

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"Предлагается упростить получение разрешений. Для этого заказчик или генподрядчик будет предоставлять в органы Госархстройконтроля всю проектную документацию, экспертизы, но не будет ожидать получения разрешения. Будет достаточно лишь сообщения", – объяснила Шуляк.

В законопроекте предлагаются такие новации:

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отменить необходимость получения разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и капремонту автомобильных дорог, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями или подлежат оценке воздействия на окружающую среду;

ввести получение права на выполнение указанных строительных работ на таких сооружениях на основании уведомления о начале выполнения строительных работ;

исключить противоречивые положения Закона Украины "Об архитектурной деятельности", которыми предусмотрено согласование главным архитектором градостроительного и архитектурного проектного решения объектов, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, на магистралях и площадях общегородского значения.

В этом году на строительство дорог государственного значения в Украине выделят 85 млрд грн, на дороги местного значения – 22 млрд грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в прошлом году объемы строительства в Украине выросли на 20% по сравнению с 2018 годом. В 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличение объемов строительных работ зафиксировано в 22 областях Украины и в Киеве. А из госбюджета на строительство выделили 40,6 млрд грн.

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В начале мая стартовал онлайн-проект "Дороги и работа", который будет информировать об актуальных вакансиях в дорожной отрасли, где планируется активное строительство и пока не хватает персонала. При этом в 2020 году минимальная зарплата рабочих в дорожной сфере составит 9 670 грн.

Суммарно в 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения:

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