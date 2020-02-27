"Укравтодор" уже ремонтирует несколько десятков объектов в 17 областях Украины

В 2020 году в Украине рекордно рано стартовали дорожные работы, и сейчас они ведутся уже в 17 областях страны на 68 объектах. Такие цифры обнародовало Министерство инфраструктуры.

"Министерство инфраструктуры и "Укравтодор" провели надлежащую подготовительную работу, чтобы при благоприятных погодных условиях дорожные работы начались как можно раньше. Задача – восстановить минимум 4000 км дорог в 2020 году должна быть выполнена, и мы уже для этого работаем", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В ведомстве также отметили, что ежедневно на карте Украины увеличивается количество участков, где уже начались ремонтные работы.

Реклама

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него В тренде Ремонт начался в феврале: опубликована карта дорожных работ в Украине

Напомним, в 2020 году власти предусмотрели капитальный ремонт и строительство 4 тысяч километров дорог государственного значения. Кроме того, правительство поставило цель за ближайшие пять лет отремонтировать основные дороги в Украине – а это 24 тыс. км.

Также на строительство государственных дорог предусмотрена часть средств, которые "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама