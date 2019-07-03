Ремонт трассы Киев – Чоп: окружную Житомира расширят и сделают "бетонкой"

Ход работ по реконструкции проинспектировал премьер-министр







Премьер-министр Украины инспектирует дорожные работы на трассе М-06, которая была признана самой опасной дорогой Украины. Как сообщил Гройсман на своей странице в Twitter, сейчас на трассе реконструируют дорожное полотно на большом участке.

"Трасса М-06 "Киев – Чоп" – северный объезд Житомира. Полным ходом идет реконструкция большого участка – около 22 км. Ее расширят до четырех полос, построят несколько двухуровневых развязок, а дорожное полотно будет бетонным. Финансируют проект наши партнеры – Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития", – написал Гройсман.

Глава правительства добавил, что работы продлятся до июня 2020 года, а еще два года будет осуществляться "придирчивый контроль качества покрытия" и устранение дефектов в случае их возникновения.

"По плану, пропускная способность дороги вырастет вдвое – 15 тыс. грузовиков и 30 тыс. легковых авто в сутки", – подчеркнул Гройсман.

Напомним, ранее стало известно, сколько потратят на ремонт дорог в 2020 году. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что финансирование есть и его нужно сохранить.

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