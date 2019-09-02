Риск в маршрутках оценят в баллах: грядут новые проверки перевозчиков

Чем больше очков за нарушения, тем чаще будут проверять перевозчиков

За нарушение режима труда и отдыха водителей перевозчиков «оштрафуют» на 5—10 баллов / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пока в Украине появляются первые маршрутки с валидаторами, бой властей с нерадивыми перевозчиками идет полным ходом — недавно Кабмин одобрил постановление, по которому их отсортируют по степени риска с помощью системы баллов. Самых небезопасных обещают проверять чаще. Документ вступит в силу после публикации, но это еще не произошло. "Сегодня" выяснили подробности инициативы и обсудили ее с экспертами.

Штрафные очки

Документ утверждает критерии "рискованности" перевозок и начисление за них баллов. Их хотят применить к пассажирским и грузовым автоперевозчикам: такси, автобусам, маршруткам и фурам.

В первую очередь к мерилам угроз отнесли всевозможные проступки на дороге. Например, за нарушение ПДД в течение двух лет больше пяти раз насчитают 5 баллов, а до четырех раз — 3 балла. Если же за последние три года один из водителей перевозчика угодит в ДТП до девяти раз, то получит 10 штрафных очков, за более чем 10 аварий его "одарят" уже 15 баллами.

Очки будут начислять и за нарушение режима труда и отдыха шофера: 10 баллов полагаются за более чем пять таких проступков в течение двух лет, 5 — за их меньшее количество. Покарают баллами за несоблюдение прав инвалидов: если на общем маршруте нет предназначенного для них автобуса или же он не отвечает особым требованиям. За 1—4 случая выявления такого факта начислят 15 баллов, а вот за более чем пять — дадут аж 20.

Частота контроля

По накопленным баллам перевозчика зачислят в один из классов "рискованности". В категорию с незначительной степенью риска попадут те, кто набрал ниже 20 баллов, со средней — "оштрафованные" на 21—40 баллов, с высокой — на 41—100. Разряды помогут понять инспекторам Укртрансбезопасности, к кому нужно присмотреться получше. Лидеров по очкам будут проверять чаще всех — раз в два года, середнячков — раз в три года, а самых "малобалльных" — только раз в пять лет. Как уточнили "Сегодня" в Укртрансбезопасности, начислять баллы и вести их учет будут их территориальные подразделения.

Отсев нерадивых

Специалисты оценивают новшество неоднозначно. Эксперту по транспорту Дмитрию Беспалову идея по душе.

"Сама инициатива хорошая, она уже воплощена и работает во многих странах. Такая система создаст новый, неценовой критерий и может помочь отделить хороших перевозчиков и вытеснить из рынка недобросовестных", — уверен специалист. "Насколько я понимаю, именно для того, чтобы такой подход заработал, внедрили е-кабинет перевозчика с информацией о его маршрутах, парке и штрафах. Там же теперь смогут начислять и эти баллы", — считает Беспалов.

Напомним, е-кабинет перевозчика запустили в августе прошлого года, он доступен по адресу e-services.dsbt.gov.ua и в разделе электронных услуг на сайте Кабмина. В Укртрансбезопасности не исключают, что в будущем для оценки перевозчиков планируют использовать и кабинет.

Экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава настроен по баллам скептически:

"В наших условиях проверка раз в 2—5 лет вряд ли будет эффективна. Особенно это касается рынка пассажирских автоперевозчиков — он в критичном состоянии. Чтобы такую ситуацию изменить, нужно менять закон об автотранспорте, новый подход к проверкам делу не поможет".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что по всей Украине регулярно вспыхивают недовольства услугами перевозчиков. Так, например, в Харькове водитель маршрутки на ходу потерял сознание. В другой машине во время движения из дверей выпал пассажир. Два чрезвычайных происшествия всего за неделю.

Также жители Днепра массово жалуются на грязные маршрутки. По городу курсируют автобусы с засаленными сидениями и мусором в салоне.

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