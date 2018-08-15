Россия пустит поезда из 11 городов в аннексированный Крым

В первый год по Керченскому мосту проедут в обе стороны 6 млн человек, прогнозируют оккупанты

После запуска в 2019 году железнодорожной части моста через Керченский пролив, в аннексированный Крым начнут ходить пассажирские поезда из 11 городов России. Об этом заявил гендиректор "Крымской железной дороги" Алексей Гладилин.

В первый год по мосту, согласно прогнозам, проедут в обе стороны 6 млн человек, считает Гладилин. По его словам, в настоящее время специалисты готовят инфраструктуру железной дороги полуострова.

По его словам, всего согласовано расписание по 17 направлениям движения этих поездов, при этом не все они будут ежедневными.

Напомним, автодорожную часть Крымского моста открыли 15 мая. Во время открытия президент РФ Владимир Путин проехался по мосту на КамАЗе:

Открытие моста планировали на март 2018 года, затем перенесли на апрель, после этого планировали открыть автомобильный переход к 9 мая – приурочив к приезду Путина. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край, РФ), а "необходимость" в его строительстве возникла после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Украина оспорила незаконное строительство моста в суде. В Верховной Раде при этом сообщили, что Международный суд к концу 2018 года возьмется за Керченский мост. Также Европейский Союз расширил санкционный список, связанный с аннексией Крыма Россией, а также строительством моста через Керченский пролив.