Румыния собралась проложить в Украину железную дорогу с узкой колеей

Пока что поезд Черновцы – Сучава будет курсировать с пересадкой

Министерство транспорта Румынии предложило продлить узкоколейную железную дорогу до украинских Черновцов, откуда до румынской Сучавы начнет курсировать поезд. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, передает ЦТС.

Речь идет о колее шириной 1435 мм. В Украине эксплуатируются колеи шириной 1520 мм.

"Есть предложение румынской стороны продолжить узкую колею из Сучавы в Черновцы (по примеру Мукачево – Дебрецен), но сначала надо подготовить технико-экономическое обоснование и общий инвестиционный проект с ЕС", – отметил Довгань.

Также он напомнил, что пока поезд между Черновцами и Сучавой будет курсировать с пересадкой в Вадул-Сирете.

"На участке Сучава – Вадул-Сирет в обе стороны четыре поезда обеспечивает CFR Calatori. На участке Вадул-Сирет – Черновцы колея 1520 мм, четыре поезда обеспечиваются ПАО "Укрзализныця", – уточнил Довгань.

Напомним, узкоколейка в Украине соединит Одессу, Львов и Киев. Работы по этому инфраструктурному проекту будут вестись с помощью итальянской компании Italferr.

Ранее в Мининфраструктуры неоднократно заявлялось также о проекте строительства железной дороги с узкой колеей европейского стандарта на направлении Львов — Рава-Русская — Варшава.