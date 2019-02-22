Ryanair и Wizz Air оштрафовали за "драконовские" правила по ручной клади

Антимонопольщики в Италии пришли к выводу, что лоукостеры обманывают потребителей

Фото: Pixabay

Ryanair и Wizz Air оштрафовали за "драконовские" правила по ручной клади //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fc1/d30/5c6fc1d303155.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fc1/d30/5c6fc1d303155.jpg 2019-02-22T11:33:00+02:00 Транспорт Антимонопольщики в Италии пришли к выводу, что лоукостеры обманывают потребителей

Антимонопольный комитет Италии оштрафовал лоукостеры Ryanair и Wizz Air за новые правила по ручной клади - на 3 миллиона евро и 1 млн соответственно. Ранее этот же орган временно отменил введение новшеств в Италии. В других странах требования перевозчиков заработали с 1 ноября.

Как сообщает издание La Repubblica, антимонопольное расследование началось еще в сентябре 2018 года.

Теперь следствие завершилось, и антимонопольщики пришли к выводу, что Ryanair и Wizz Air обманывают потребителя с фактической ценой билета, не включая багаж в основной тариф.

"Ручная кладь является неотъемлемым элементом службы воздушного транспорта, и ее перевозка должна быть разрешена без каких-либо дополнительных расходов. .... Обе компании повысили цены на билеты непрозрачным образом, отделив от тарифа услугу, необходимую практически для всех пассажиров", – говорится в сообщении.

Компании должны в течение 60 дней принять меры в соответствии с решением антимонопольного органа.

Напомним, Wizz Air разрешает брать в салон одну сумку размером максимум 40х30x20 см. Вес – до 10 кг. Ранее объем составлял 55х40х23 см. Теперь такая ручная кладь должна полностью помещаться под сидение и не занимать верхнюю "багажную" полку в салоне. Пользоваться полкой смогут только те пассажиры, которые оплатят услугу WIZZ Priority – она позволяет взять в салон дополнительный чемоданчик размером 55x40х23 см, а также пройти в самолет вне очереди.

Сумка, которую с 1 ноября можно бесплатно взять в салон Ryanair, чуть меньше, чем у Wizz Air – максимум 40x25х20 см и 10 кг. Впрочем, раньше эти габариты были еще скромнее – 35х20х20 см. У Ryanair платная "приоритетная посадка" позволяет взять в салон еще одну единицу ручной клади – чемоданчик 55х40х20 см. Сдать в багаж у Ryanair можно сумку до 10 кг за 8 евро.

Требования ужесточают не только лоукостеры. Например, МАУ также изменила правила провоза ручной клади — за ноутбук в руках придется доплатить:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ryanair и Wizz Air оштрафовали за "драконовские" правила по ручной клади". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.