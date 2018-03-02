Ryanair собрался летать еще из трех городов Украины

У авиакомпании-лоукостера есть планы не только на Киев и Львов

Ирландская авиакомпания Ryanair, которая подтвердила заход в Украину, заинтересована в выполнении рейсов в еще три украинских города, помимо Киева и Львова, но реализация таких планов рассчитана на отдаленную перспективу. Об этом заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан.

"Что касается других городов Украины, кроме Львова и Киева, мы активно говорим и смотрим и другие направления. В частности, это Харьков, Одесса, Херсон. Но все это более поздняя перспектива", – заявил О'Брайан в интервью польскому Forbes.

Ранее уже стало известно, что аэропорт "Харьков" ведет переговоры с лоукост-авиакомпанией Ryanair. По словам коммерческого директора аэропорта Владислава Ильина, есть вероятность, что рейсы ирландского лоукостера могут начать выполняться в ближайшие год-два.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отмечал, что список рейсов Ryanair в Украине еще не известен, но компания планирует запустить не меньше маршрутов, чем анонсировала в 2017 году. В 2017 году Ryanair анонсировал полеты из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен; из Львова – в Эйндховен, Лондон, Берлин, Вроцлав, Мемминген, Краков и Будапешт.

По словам члена совета директоров Ryanair Юлиуша Коморека, Ryanair в 2018 году "точно запустит рейсы из Украины в Польшу".

10 июля 2017 года ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта "Борисполь" ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины. После этого были начаты повторные переговоры с перевозчиком, которые завершились успешно.