Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов
Новое направление будет доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года
Лоукост-авиаперевозчик Ryanair открывает новое прямое авиасообщение между украинским Харьковом и польской Познанью.
Как сообщают в администрации аэропорта "Харьков", новое направление будет доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года. Билеты на авиарейсы можно приобрести уже сейчас.
Уже известно, что рейсы будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям с вылетом в 22:00 из Харькова и в 18:00 из Познани. Стоимость билета в одну сторону — от 28 евро.
Ранее в системе бронирования появились рейсы Харьков-Краков с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам.
Помимо этого, с 27 октября Ryanair запустит рейсы Харьков-Вильнюс с вылетом из Харькова по средам в 9:25 и по воскресеньям в 9:10.
Ранее сообщалось, что этот авиаперевозчик запустит рейсы из международного аэропорта "Одесса" в Польшу — Краков, Катовице, Вроцлав, а также в Берлин (Германия).
Ранее мы писали, что Ryanair и Wizz Air изменили правила перевозки малого багажа.
Тем временем, лоукост-авиаперевозчик Wizz Air объявил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия). Рейсы по новому маршруту начнут выполнять с 5 июля.
Как известно, Мининфраструктуры Украины считает необходимым реконструировать ряд региональных аэропортов. При этом аэропорт Ужгорода уже возобновил работу после трехлетнего перерыва:
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