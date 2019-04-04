Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов

Новое направление будет доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года

Фото: Ryanair / Twitter (архив).

Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ac0/b85/5c5ac0b85606b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ac0/b85/5c5ac0b85606b.jpg 2019-04-04T14:57:04+03:00 Транспорт Новое направление будет доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года

Лоукост-авиаперевозчик Ryanair открывает новое прямое авиасообщение между украинским Харьковом и польской Познанью.

Как сообщают в администрации аэропорта "Харьков", новое направление будет доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года. Билеты на авиарейсы можно приобрести уже сейчас.

Уже известно, что рейсы будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям с вылетом в 22:00 из Харькова и в 18:00 из Познани. Стоимость билета в одну сторону — от 28 евро.

Ранее в системе бронирования появились рейсы Харьков-Краков с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам.

Помимо этого, с 27 октября Ryanair запустит рейсы Харьков-Вильнюс с вылетом из Харькова по средам в 9:25 и по воскресеньям в 9:10.

Ранее сообщалось, что этот авиаперевозчик запустит рейсы из международного аэропорта "Одесса" в Польшу — Краков, Катовице, Вроцлав, а также в Берлин (Германия).

Ранее мы писали, что Ryanair и Wizz Air изменили правила перевозки малого багажа.

Тем временем, лоукост-авиаперевозчик Wizz Air объявил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия). Рейсы по новому маршруту начнут выполнять с 5 июля.

Как известно, Мининфраструктуры Украины считает необходимым реконструировать ряд региональных аэропортов. При этом аэропорт Ужгорода уже возобновил работу после трехлетнего перерыва:

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