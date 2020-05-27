С 1 июня в Украине запускают поезда: сколько стоят билеты и как купить

Украинцы получили возможность купить билеты на пять скоростных поездов "Интерсити+" и девять ночных поездов, которые начнут курсировать с 1 июня. Для пассажиров доступны 50% мест в вагонах – чтобы увеличить дистанцию между людьми для профилактики распространения коронавируса.

Купить билеты на поезда можно с помощью системы букинга на сайте "Укрзализныци" (УЗ). При этом утром 27 мая покупка билетов на сайте УЗ некоторое время была недоступна из-за "технических работ". Вероятно, сервис не выдержал притока посетителей. На момент написания материала сайт "Укрзализныци" уже работал. А вот официальное приложение УЗ для смартфонов пока не дает пользователям купить билеты и сообщает о временных технических проблемах.

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Из-за того, что билеты продаются только на половину мест в вагонах, купить проездные документы на соседние места в большинстве поездов технически невозможно. На схемах бронирования на сайте УЗ доступные места расположены в шахматном порядке.

Впрочем, в поезде №7/8 Одесса – Харьков продается 100% мест. Это связано с эпидемиологической ситуацией в регионах.

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Кроме того, с сегодняшнего дня, 27 мая, УЗ возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах. Покупать билеты на вокзале разрешается только при условии ношения маски, а возле касс появились специальная разметка для соблюдения дистанции.

Стоимость билетов в целом осталась на прежнем, докарантинном, уровне. Например, на 2 июня УЗ предлагает билеты на популярные маршруты по таким ценам:

"Интерсити+" № 721/722 и 726/725 Киев – Харьков : первый класс – 771,8 грн, второй класс – 374,85 грн;

: первый класс – 771,8 грн, второй класс – 374,85 грн; "Интерсити+" № 763/764 Киев – Одесса и № 711/712 Киев – Константиновка : первый класс – 958,72 грн, второй класс – 464,13 грн;

и № 711/712 : первый класс – 958,72 грн, второй класс – 464,13 грн; ночной № 8/7 Одесса – Харьков : люкс – 1563,86 грн, купе – 645,83 грн;

: люкс – 1563,86 грн, купе – 645,83 грн; ночной №10/9 Киев – Мариуполь : люкс – 1971,54 грн, купе – 805,96 грн;

: люкс – 1971,54 грн, купе – 805,96 грн; ночной № 125/126 Киев – Константиновка: люкс – 1232,57 грн, купе – 516,49 грн, плацкарт – 288,08 грн.

Напомним, пассажиров будут пускать в поезда только в масках, а вагоны обещают тщательно обрабатывать и обеззараживать после каждого рейса.

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А о том, как работают вокзалы на жестком карантине, когда поезда еще ходят, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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