С 1 марта украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам
В дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки на основании внутренних паспортов
С 1 марта вступит в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).
"1 марта 2019 года вступает в силу обновленное Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований – в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что украинцы вскоре смогут ездить в страны Балтии без загранпаспорта. Страны Балтии скоро присоединятся к Грузии, Турции и Катару, куда можно ездить с ID-картой.
Как сообщалось, с ноября 2018 года украинцы смогут поменять обычные паспорта на пластиковую ID-карту – по желанию, а не только в случае потери или изменения фамилии. Как известно, главным преимуществом карты является безопасность – документ невозможно подделать. Информация, которая записана на чипе, – защищена.
Трудностей со считыванием информации не будет, все необходимые учреждения, например, банки, оборудованы специальными ридерами. И считать информацию можно также с помощью смартфона.
Получить документ можно в течение 20 рабочих дней. Стоимость паспорта 279 гривен – это административный сбор. Первая ID- карта выдается только по месту регистрации.
Ранее в НБУ объясняли, как банки должны принимать украинцев с ID-картами. Представители Нацбанка заверили, что все неудобства носят временный характер.
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