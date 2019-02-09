С 1 марта украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам

В дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки на основании внутренних паспортов

Фото из открытых источников.

С 1 марта украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e2e/464/5c5e2e464d164.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e2e/464/5c5e2e464d164.jpg 2019-02-09T03:46:00+02:00 Транспорт В дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки на основании внутренних паспортов

С 1 марта вступит в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

"1 марта 2019 года вступает в силу обновленное Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований – в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что украинцы вскоре смогут ездить в страны Балтии без загранпаспорта. Страны Балтии скоро присоединятся к Грузии, Турции и Катару, куда можно ездить с ID-картой.

Как сообщалось, с ноября 2018 года украинцы смогут поменять обычные паспорта на пластиковую ID-карту – по желанию, а не только в случае потери или изменения фамилии. Как известно, главным преимуществом карты является безопасность – документ невозможно подделать. Информация, которая записана на чипе, – защищена.

Трудностей со считыванием информации не будет, все необходимые учреждения, например, банки, оборудованы специальными ридерами. И считать информацию можно также с помощью смартфона.

Получить документ можно в течение 20 рабочих дней. Стоимость паспорта 279 гривен – это административный сбор. Первая ID- карта выдается только по месту регистрации.

Ранее в НБУ объясняли, как банки должны принимать украинцев с ID-картами. Представители Нацбанка заверили, что все неудобства носят временный характер.

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