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С авиапассажиров в Украине начали брать деньги за вылет

7 августа, 12:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В стране введет специальный авиационный сбор

С сегодняшнего дня, 7 августа, в Украине вводится авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс, который сегодня вступил в силу. Соответствующий законопроект № 2424 Верховная Рада приняла еще 20 мая в первом чтении, и 13 июля – во втором.

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Закон предусматривает, что с каждого пассажира, который летит в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

Кроме того, документ определяет на законодательном уровне особенности взимания пошлины и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины. За каждую тонну груза в пределах Украины нужно заплатить 2,5 доллара, а в случае международных перевозок – 10 долларов.

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В законе прописаны и исключения. Платить пошлину не нужно в случае:

  • поездок высших должностных лиц и официальных делегаций государств;
  • перевозки гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета министров;
  • полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).
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От сбора также освобождены дети возрастом до двух лет и транзитные пассажиры.

Напомним, правительство приняло решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины 12 июня. О том, каким будет туризм после карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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налоги полеты сборы авиа пошлины пассажиры закон

Источник: Сегодня

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