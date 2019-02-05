С рейсами из Украины в Египет – снова перебои
Задерживаются рейсы украинской авиакомпании SkyUP в Шарм-эль-Шейх
В Международном аэропорту "Киев" им. И.Сикорского задержались несколько рейсов в Египет. В частности, согласно информации на онлайн-табло, сегодня, 5 февраля, в аэропорту задержались несколько рейсов украинской авиакомпании SkyUP в Шарм-эль-Шейх.
Первый рейс должен был вылететь в 00:05, но вылетел в 1:28, второй рейс должен был вылететь в 3:00, однако вылетел в 3:48. Следующие два рейса также вылетели со значительным опозданием – один должен был вылететь в 4:05, но вылетел в 12:23, второй – в 5:10, а вылетел в 13:05.
Кроме того, в Киев в 23:05 должен был прибыть рейс той же авиакомпании из Шарм-эль-Шейха, однако указано, что он ожидается в 6:05.
В авиакомпании пояснили, что такие задержки происходят по техническим причинам.
"Принцип лоукостера – максимальное количество времени находиться в небе и минимальное количество – в аэропорту и на обслуживании самолета. Самолет прилетел, его посмотрели, и он сразу снова поднимается в небо. Перед отправлением самолет проходит техническую проверку, во время которой могут найти причину, выясняют, что- то заменяют, поэтому происходит задержка ", – рассказали в авиакомпании, при этом подчеркнув, что одна задержка может повлечь за собой задержку следующих рейсов.
Напомним, в понедельник, 4 февраля, в аэропорту "Борисполь" также отменили прилет и отлет двух рейсов Шарм-эль-Шейх.
Как сообщалось ранее, Управление гражданской авиации Греции одобрило заявки лоукостеров Wizz Air и Ryanair на полеты в Украину.
В частности, Wizz Air разрешили начать полеты на самолетах Airbus A320 с частотой до двух раз в неделю на линиях Афины – Киев и Салоники – Киев с 31 марта 2019 года.
Также согласованы полеты Ryanair на линии Афины – Киев с частотой два раза в неделю со 2 апреля 2019 года на самолетах Boeing 737-800.
Греческой авиакомпании Astra Airlines разрешили выполнять рейсы между Афинами и Киевом на самолетах BAe 146 два раза в неделю с 31 марта 2019 года.
Пока что продажу билетов на рейсы в Киев из трех авиакомпаний начал только Ryanair. Авиаперевозчик анонсировал открытие рейса Киев - Афины еще в ноябре 2018 года.
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