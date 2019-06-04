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Самолет из Киева совершил аварийную посадку в Таллинне

4 июня, 19:41

Инцидент произошел из-за разрушения покрышки шасси

Фото: Pixabay

В Таллинне во вторник в 18:07 совершил аварийную посадку самолет эстонской авиакомпании Nordica, летевший из Киева.

Как сообщила пресс-служба Таллиннского аэропорта, на борту находились 31 пассажир и пять членов экипажа. Никто не пострадал.

Инцидент произошел из-за разрушения покрышки шасси.

Аэропорт был кратковременно закрыт, полеты возобновились в 18:38.

Ранее в Одессе самолет совершил экстренную посадку из-за "минирования". Воздушное судно направлялось в египетский Шарм-эш-Шейх из Киева. Информация о минировании поступила сразу после вылета из Киева, примерно в 3:30. Примерно в четыре утра авиалайнер приземлился в Одессе, где простоял больше шести часов из-за тщательной проверки правоохранителей. Никакой взрывотехники на борту не нашли. В 10:20 самолет снова взлетел и отправился в Египет.

Тем временем в Запорожской области военный самолет устроил полет между домами. Жители Днепрорудного пожаловались на опасные маневры возле их дома.

Напомним, три человека погибли при крушении небольшого самолета в западной канадской провинции Альберта. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Си-ти-ви.

Инцидент произошел почти сразу после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт. Борт следовал в соседнюю провинцию Саскачеван, но спустя некоторое время пропал с радаров. Обломки самолета были обнаружены в 30 км от пункта вылета. В авиакатастрофе погибли три человека. Их личности не разглашаются.

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Тег аэропорт, самолет, полеты, аварийная посадка, шасси

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Интерфакс

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