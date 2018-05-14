Самолеты до Стамбула будут летать из Харькова вместо Запорожья

Сегодня, 16:44

Замена расписания будет временной

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Авиарейсы Запорожье – Стамбул временно переведут в аэропорт Харьков. Об этом сообщила пресс-служба харьковского аэропорта.

Изменения касаются рейсов, которые должны отправляться 27, 29, 31 мая, а также 3, 5, 7, 10, 12 и 14 июня.

Перенос рейсов состоится из-за ремонта запорожского аэродрома.

"Аналогичная ситуация была в прошлом году с апреля по июнь. Скорее всего, цены на авиаперелет не изменятся. Точное расписание вылета и прилета пока формируется", — рассказали в аэропорту Харькова.

Стандартные рейсы из Харькова и обратно будут отправляться по расписанию. Кроме этого, в конце мая из харьковского аэропорта стартуют рейсы в Ларнаку (Кипр), а в начале июня появятся рейсы в Барселону, Рим, Тунис (Северная Африка) и Бургас (Болгария).

Напомним, ранее в Харьков вернулся лоукостер Wizz Air. Запущен новый рейс в Дортмунд. Также лоукостер откроет еще два маршрута из Харькова: в Катовице (Польша) в июне и в Вену (Австрия) в ноябре.

Напомним, рейсов из Харьковского аэропорта в 2018 году станет больше. Кроме того, аэропорт "Харьков" намерен возобновить прямые регулярные перелеты в Вену в конце 2018 года. По этому вопросу планируются переговоры с авиакомпанией "Австрийские авиалинии". 

Ранее также сообщалось, что аэропорт "Харьков" ведет переговоры с лоукост-авиакомпанией Ryanair. Как прогнозирует коммерческий директор аэропорта Владислав Ильин, есть вероятность, что рейсы ирландского лоукостера могут начать выполняться в ближайшие год-два.
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Источник:

"Сегодня"

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