Сделка на 1 млрд долл. с General Electric: почему Украина не построит свои локомотивы

Украинские грузовые тепловозы изношены на 99%. Еще немного и "Укрзализныця" останется без грузовых перевозок. Поэтому госкомпания подписала контракт с General Electric на поставку 30 тепловозов до осени этого года. На протяжении 15 лет американская компания сделает для Украины 225 локомотивов и модернизирует 75.

В общем страна заплатит американской корпорации 1 млрд долларов. В производстве и модернизации локомотивов будут принимать участие украинские заводы. Но поначалу их доля будет составлять только 10%, позже – 40%.

За что "Укрзализныця" заплатит 1 млрд долларов, и почему украинские заводы остались без крупного заказа, узнавал сайт "Сегодня".

Почем локомотивы?

На днях "Укрзализныця" и General Electric подписали рамочное соглашение на 1 млрд долларов. За 15 лет компания модернизирует до 75 локомотивов и поставит в Украину до 225 тепловозов Evolution.

На первом этапе GE поставит 30 грузовых дизельных локомотивов ТЕ33А за 140 млн долларов.

Получается, один локомотив обойдется в 4,66 млн "зеленых". Это не дороже цены, по которой GE поставляла аналогичные локомотивы в другие страны, уверяет. и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов. Уровень локализации составит 10%. То есть, в одном тепловозе будут какие-то детали украинского производства на сумму в 466 тыс. долл. На втором этапе уровень локализации хотят увеличить до 40%.

Платить за локомотивы будет Укрэксимбанк на условиях финансового лизинга с гарантиями американского City Bank. По условиям контракта, Укрэксимбанк перечислит 100% предоплаты за локомотивы General Electrics. При этом "Укрзализныця" заплатит 30% авансового платежа от стоимости тепловозов, а потом будет расплачиваться только с украинским банком.

Тендер "Укрзализныця" не проводила. По словам Кравцова, по процедуре лизинга он не нужен. Но был конкурсный отбор между Siemens, Bombardier, Skoda. Всем требованиям отвечала только General Electric.

Сначала планировалось, что GE поставит в Украину тепловозы со своего казахстанского завода – "Локомотив құрастыру зауыты". Но 50% акций ЛКЗ принадлежат российскому Трансмашхолдингу, который находится под украинскими санкциями. Поэтому локомотивы для Украины будут делать на американском заводе в Эри, штат Пенсильвания.

Фото: aolkz.kz

Речь идет о тепловозах ТЕ33А. Они адаптированы к климатическим условиям Украины, экономней в обслуживании и комфортней для локомотивных бригад. В сравнении с существующими тепловозами вредных выбросов от ТЕ33А на 40% меньше. Это грузовые локомотивы нового поколения с асинхронными тяговыми приводами мощностью 3356 кВт. Конструкционная скорость – 120 км/ч. Тепловозы имеют больший межремонтный пробег.

Первые локомотивы прибудут в Украину к осени.

Почему Украина не строит свои тепловозы?

За последние годы Украина потеряла Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод, Полтавский, Гайворонский и Изюмский тепловозоремонтные заводы. Раньше тепловозы производил Лугансктепловоз. После оккупации Луганска Россией завод разграбили и вывезли.

Однако в составе "Укрзализныци" остались три предприятия: Львовский локомотиворемонтный, Днепровский электровозостроительный и Запорожский электровозоремонтный заводы. Их мощности позволяют капитально ремонтировать ежегодно 200 электровозов и 100 тепловозов, считает менеджер проектов по возобновляемой энергетике GT Дмитрий Франчук.

Сейчас строить локомотивы на оставшихся заводах не получится без инвестиций, говорит эксперт по транспортным вопросам Евгений Наумов. Госкомпании стоило вложить деньги в существующие заводы или настаивать на производстве тепловозов на территории Украины.

В 2015 году министерство инфраструктуры подсчитало, что "Укрзализныце" ежегодно нужно замещать новыми 100 тепловозов в течении пяти лет, говорит бывший замминистра инфраструктуры, директор программы "Инфраструктура будущего" аналитического центра "Украинский институт будущего" Владимир Шульмейстер,

"Потребность в 500 локомотивов уже достаточна, чтобы поставить один завод. К нам приходили несколько крупных поставщиков, таких как Bombardier. С ними велись переговоры, чтобы здесь основать производство. Более того компания Bombardier смотрела несколько заводов в Киеве, Львове, которые бы подошли для инвестирования. Естественно, их нужно было переоборудовать и вложить туда деньги. Для того, чтобы сделать общее предприятие с инвестором, нужно предоставить площадку. Украина пошла другим путем", – говорит эксперт.

С точки зрения макроэкономики, вместо того, чтобы направлять деньги на развитие собственного ВВП, мы инвестируем в другие страны, отмечает Шульмейстер. Причем в несколько стран, потому что производство, скорее всего, будет в Казахстане. То есть, казахская руда будет превращаться в казахский метал и казахский тепловоз будет поставляться в Украину. При этом работу получат казахи.

"Вместо того, чтобы деньги остались здесь и увеличивали покупательскую способность украинцев, рос ВВП, мы вкладываем деньги в другие страны", – комментирует Шульмейстер.

Соглашение с General Electrics улучшает инвестиционную привлекательность Украины

В сотрудничестве "Укрзализныци" и General Electric главное – налаживание долгосрочного сотрудничества с мощным мировым игроком на условиях финансового лизинга, говорит Владимир Ломийчук, CEO SalesCapital AG Ukraine.

Финансовый лизинг (аренда) является разновидностью финансового кредита, который предоставляется через Укрэксимбанк под гарантии американского City Bank.

Фото: aolkz.kz

"Что это значит для экономики? Такие соглашения усиливают инвестиционную привлекательность любой страны, ведь если на ее рынке работают мировые лидеры, значит, это позволяет ее бизнес климат, значит, в этой стране можно вести какое-то планирование дольше, чем на срок до будущих выборов", – отмечает Ломийчук.

Финансовый лизинг от General Electric – это обещание со стороны "Укрзализныци" вести честный и прогрессивный бизнес, и взаимное обещание со стороны GE предоставлять тепловозы и инвестировать в производство на территории Украины.