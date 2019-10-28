Сервисы такси: как вывести из тени нелегальных перевозчиков

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Таксист – популярная в Украине профессия. По приблизительным подсчетам, в ней занято 220 тыс. человек. Их заработок колеблется в пределах от 12-40 тыс. гривен. Оборот рынка такси в Украине составляет около 5- млрд гривен. А вот чтобы вывести из тени нелегальные сервисы такси, нужно, как минимум, заставить всех платить налоги, а таксистов-частников – оформляться, как предпринимателей.

Дело в том, что технологии вывели на рынок такси невероятное количество людей. Сегодня невозможно сосчитать, сколько именно людей таксует в Украине, ведь никакой общей базы нет.

"Основная и большая проблема рынка такси – это нелегальный статус водителей. 98% водителей – это люди, которые работают без документов, предусмотренных действующим законодательством. То есть, они нелегалы", – отмечает спикер общественного союза Ассоциации ответственных перевозчиков Александр Дяченко.

Таксистом "в законе" быть не выгодно

Геннадий Попов за рулем еще с конца 1980-х годов. Говорит, что с тех пор изменилось многое, и теперь в бизнесе пассажирских перевозок царит анархия. Деньги собирают компании, предлагающие услуги посредника между клиентом и водителем. Государство с таксиста не получает ничего, кроме акциза за топливо. А таких, как Геннадий – зарегистрированных работников – новый рынок выталкивает на обочину.

"Я работаю как частный предприниматель с 1999 года. Это, во-первых, доступ к хорошему пассажиру, который платежеспособен, который ценит комфорт и безопасность прежде всего. Легальный перевозчик от нелегального отличается чем? Мы проходим техосмотр ежегодный. Страховка пассажира, страховка от несчастного случая. Страховка водителя", – рассказывает водитель такси Геннадий.

Правила рынка: что хотят изменить

И техосмотр, и страховки всех видов, и лицензия, и ежемесячный налог – все это деньги, которые не платят нелегалы. То есть, минимум 98% рынка. А в государственном бюджете все время не хватает средств. Так не обратить ли внимание на этот черный финансовый поток? Почему не привлечь его к наполнению бюджета и не сделать легальным и прозрачным рынок такси? Ведь законопроект есть. Вот что в нем предлагается:

"Первое. Отмена лицензий и отмена обязательности таксометра. Формально это сегодня не выполняется. Нет смысла это требовать. Второе. Это, как сейчас, регистрация ФОПом или трудоустройство у юридического лица, а для всех остальных – это покупка разрешения на перевозку", – говорит Александр Дяченко.

Разрешение предлагают сделать по цене 2,5 тысячи гривен в год. Плюс обязательный страховой полис в случае ДТП.

Итак, законопроект по легализации такси готов. В ближайшее время власти обещают взяться за упорядочение рынка.

А пока изменения не приняты, о том, что делать в случае аварии с такси, читайте в материале сайта "Сегодня": ДТП с такси: как пассажиру защитить свои права и наказать виновных.

Также мы рассказывали, как украинцев обсчитывают в такси по безналу.

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