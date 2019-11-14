Украинские порты побили рекорд за шесть лет: перевалка выросла на 20%

Объемы перевалки зерна и руды выросли более чем на треть

Перевалка грузов в портах Украины достигла шестилетнего рекорда. С января по октябрь в них перегрузили почти 130 миллионов тонн – это на 20 процентов больше чем в прошлом году. Объемы перевалки зерна и руды выросли более чем на треть. Лидерами перевозки всех грузов стали 5 портов – Южный, Николаев, Черноморск, Одесса и Мариуполь. И уже второй год подряд увеличивается объем контейнерных перевозок. Пассажиропоток в портах вырос на 65 процентов.

Напомним, в Украине активно готовятся передать некоторые порты в концессию. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что президент Владимир Зеленский поручил Министерству инфраструктуры провести первые пилотные конкурсы по передаче в концессию порта "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта до 1 января 2020 года.

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Позже премьер-министр Украины Алексей Гончарук перечислил плюсы этого решения, объяснив, что даст концессия Украине. По словам премьера, частный инвестор заинтересован работать честно, так как вкладывает свои деньги.

И совсем недавно были озвучены списки, стало известно, какие дороги, вокзалы и порты сдадут в концессию. Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, его ведомство готово предложить концессионные проекты морских портов Одессы, Мариуполя, Бердянска и Черноморска.

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