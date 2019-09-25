Штрафы за перегруженные фуры: в Украине вступили в силу важные законы

За превышение габаритно-весовых норм предусматриваются штрафы от 8500 грн до 34 тыс. грн

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине в среду, 25 сентября, вступили в силу два закона, которые призваны предупредить преждевременное разрушение автодорог перегруженными фурами и привлечь дополнительные ресурсы для финансирования дорожного хозяйства.

Речь идет об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля (№ 1047) и в Бюджетный кодекс касательно источников формирования дорожного фонда (№ 1063), которые Верховная Рада одобрила 11 и 12 сентября соответственно.

23 сентября законы подписал президент Владимир Зеленский, а на следующий день их опубликовало официальное издание Верховной Рады "Голос Украины". Они вступают в силу на следующий день после опубликования, то есть 25 сентября.

За превышение габаритно-весовых норм предусматриваются штрафы:

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от 5% до 10% – в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн);

от 10% до 20% – в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов (17 тыс. грн);

более 20% – в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн).

"Реализация закона будет способствовать обеспечению соблюдения всеми участниками рынка автомобильных грузовых перевозок норм законодательства об автомобильном транспорте, повышению качества и безопасности перевозок автомобильным транспортом, улучшению делового имиджа Украины", – сообщила пресс-служба президента, комментируя первый закон.

В отношении второго закона пресс-служба отметила: документ нормирует в бюджетном законодательстве вопрос расширения ресурсного обеспечения строительства и ремонта дорог.

"Закон закрепляет в Бюджетном кодексе Украины направление на мероприятия, финансируемые из Государственного дорожного фонда, в том числе 50% поступлений от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в части превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм и 50% – от административных штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам или железнодорожным переездам", – говорилось в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что весовой контроль на дорогах Украины можно внедрить только после расширения штата "Укртрансбезопасности". Однако, чтобы не ждать этого, "Укравтодор" решил открыть шесть пунктов автоматического взвешивания авто в движении Weight-in-Motion (WiM).

Подробности читайте в интервью сайту "Сегодня": "Пока что ямочный ремонт – украинская необходимость": интервью с и.о. главы "Укравтодора" Славомиром Новаком

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за пять лет правительство должно привести в удовлетворительное состояние 24 тыс. км основных дорог в Украине:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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