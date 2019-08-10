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Сколько надо на ремонт всех украинских дорог: министр сделал заявление

Сегодня, 17:20

По словам Омеляна, вопрос ремонта дорог можно решить при стабильном финансировании

Чтобы отремонтировать все дороги в Украине, необходимо 10 лет и 1 трлн гривен. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "Радио НВ", отметив, что приведенные цифры являются ориентировочными.

"Сейчас мы ремонтируем по 5 тысяч [километров] в год. Этого мало. Сейчас нам надо выходить по меньшей мере на 10-15 тыс. км дорог в год… Тогда за пять, максимум десять лет мы полностью поменяем картину", – сказал он.

По словам министра, вопрос ремонта дорог можно решить при условии стабильного финансирования "не на один год, а много лет вперед".

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кабинет министров одобрил масштабную программу развития дорог местного значения. В частности, планируется использование технологии цементобетонного покрытия, которое производится в Украине, со следующего строительного сезона.

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Президент Владимир Зеленский в июле подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

Украинцы и турки уже строят первую цементно-бетонную трассу в Украине. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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