Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

Сколько пассажиров обслужил аэропорт во Львове: итоги

2 июля, 06:06

Об итогах работы за полгода отчитались в пресс-службе аэропорта

Фото: facebook.com/LvivAirport
Фото: facebook.com/LvivAirport.

Пассажиропоток в международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого в январе-июне 2019 года увеличился на 45,8% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 949,7 тыс. человек. Об этом информирует пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.

Количество обслуженных рейсов только в июне выросло на 13,1% – до 1798, из которых внутренних – 207, а международных – 1591. Всего за прошлый месяц услугами аэропорта воспользовались 227,4 тыс. человек.

При этом число обслуженных рейсов за полгода увеличилось на 25,3% – до 8618, включая 7389 международных и 1229 внутренних.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в январе 2019 года во львовском аэропорту самолет авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся в Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших не было. Воздушное судно не получило повреждений.

Также сообщалось, что украинская бюджетная авиакомпанияSkyUp Airlines с 28 октября 2019 года начнет летать из Киева во Львов.

В начале марта гражданин Израиля хотел ввезти в Украину зубных имплантов на полтора миллиона гривен. Его задержали в международном аэропорту "Львов".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег аэропорт, Львов, авиа, пассажиропоток

Вы сейчас просматриваете новость " Сколько пассажиров обслужил аэропорт во Львове: итоги". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские туристы застряли в аэропорту на Сицилии (обновлено)

Вчера, 16:50

Люди добрались до Киева, а авиакомпания объяснила ситуацию

#LvivNotLvov: в римском аэропорту "украинизировали" Львов

27 июня, 23:21

В рамках кампании #CorrectUA украинские дипломаты продолжили вести активную разъяснительную работу с руководством главных аэропортов Италии

Две авиакомпании прекращают полеты в Украину

27 июня, 15:01

Полеты стали нерентабельными, объяснили перевозчики

Украинский лоукостер отменил рейсы в Полтаву: названа причина

27 июня, 16:15

SkyUp может возобновить полеты в аэропорт "Полтава" при одном условии

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

Как стирать обувь в стиральной машине

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

В МОЗ назвали нормальную температуру тела человека

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Пока в Украине аномальная жара, Россию засыпает снегом (фото)

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Глеб Павловский: Россия — задний двор, которым управляют бандиты

Украинцам запретили устанавливать в судах свою национальность

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

21-летнюю девушку разорвали акулы на глазах у ее родных (фото)

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь