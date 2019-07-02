Сколько пассажиров обслужил аэропорт во Львове: итоги

Об итогах работы за полгода отчитались в пресс-службе аэропорта

Фото: facebook.com/LvivAirport.

Пассажиропоток в международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого в январе-июне 2019 года увеличился на 45,8% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 949,7 тыс. человек. Об этом информирует пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.

Количество обслуженных рейсов только в июне выросло на 13,1% – до 1798, из которых внутренних – 207, а международных – 1591. Всего за прошлый месяц услугами аэропорта воспользовались 227,4 тыс. человек.

При этом число обслуженных рейсов за полгода увеличилось на 25,3% – до 8618, включая 7389 международных и 1229 внутренних.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в январе 2019 года во львовском аэропорту самолет авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся в Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших не было. Воздушное судно не получило повреждений.

Также сообщалось, что украинская бюджетная авиакомпанияSkyUp Airlines с 28 октября 2019 года начнет летать из Киева во Львов.

В начале марта гражданин Израиля хотел ввезти в Украину зубных имплантов на полтора миллиона гривен. Его задержали в международном аэропорту "Львов".

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