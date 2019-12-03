Сколько пассажиров перевез аэропорт "Львов": названы цифры

Фото: facebook.com/LvivAirport

Аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого, из которого украинский лоукостер запускает новые рейсы в четыре страны, за январь-ноябрь 2019 года увеличил пассажиропоток на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Так, пассажиропоток достиг отметки в 2,045 млн пассажиров. Только в ноябре авиаперевозками воспользовались 173,9 тыс. пассажиров – это на 39,2% больше, чем в ноябре 2018 года.

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Количество рейсов с начала при этом увеличилось на 23,6%, с 14 148 до 17 485. А количество проведенных в ноябре рейсов – 1412, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Ранее сообщалось, что пассажиропоток в международном аэропорту "Львов" за первые полгода 2019-го увеличился на 45,8%.

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